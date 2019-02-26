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13:43 26.02.2019

Верховный суд отказал Ю.Литвиненко в признании противоправности участия Зеленского в "Лиге Смеха" и нарушении финансирования его кампании

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Верховный суд отказал Ю.Литвиненко в признании противоправности участия Зеленского в "Лиге Смеха" и нарушении финансирования его кампании

Верховный суд Украины 25 февраля отказал в удовлетворении иска кандидата в президенты Украины, журналистки Юлии Литвиненко, в котором она требовала признать противоправной предвыборной агитацией участие кандидата в президента Владимира Зеленского в качестве ведущего в телепередаче "Лига Смеха" 15 февраля на телеканале "1+1".

"Кроме того, журналистка просила суд установить факт нарушения финансирования избирательной кампании Владимира Зеленского. Верховный суд признал иск безосновательным и отказал в его удовлетворении в полном объеме", - сообщает во вторник пресс-служба В.Зеленского.

Теги: #литвиненко #зеленский #верховный_суд_украины
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