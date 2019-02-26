Гриценко назвал дедлайн по объединению с Садовым

Седьмое марта - последний срок, когда демократическая оппозиция может объединиться накануне президентских выборов, и переговоры между кандидатами в президенты Анатолием Гриценко и Андреем Садовым по этому поводу продолжаются.

"Дедлайн 7 марта. Это время Ч, к которому могут сняться кандидата. Те, которые считают, что они одной группы крови и могут усилить команду того, кто имеет шанс. Это надо сделать, мы проводим консультации в первую очередь с Андреем Садовым", - рассказал А.Гриценко в эфире "Свобода слова".

Он добавил, что консолидироваться надо немедленно, перед президентскими выборами с перспективой идти одной командой на парламентские выборы и формировать правительство на общих ценностях.

"Несколько месяцев назад мы сделали первый шаг. Не пошлИ в президенты Виктор Чумак, Николай Катеринчук, Николай Томенко. До 7 марта объединятся все, для кого Украина важнее, чем личный интерес. Наша позиция неизменна - только объединенным кулаком можно побеждать", - подчеркнул политик.