Тимошенко инициирует создание ВСК Рады по изучению материалов журналистского расследования о злоупотреблениях при закупках в армии

Лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко собирает подписи под проектом постановления о создании временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию злоупотреблений при закупках в оборонной сфере.

"Мы сейчас начнем сбор подписей, во-первых, под проектом постановления о создании временной следственной комиссии относительно коррупции президента на поставке всего необходимого нашей армии. А также мы начинаем поименный сбор подписей народных депутатов Верховной Рады под проектом постановления о начале процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко", - сказала Ю.Тимошенко журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Политик пояснила, что в настоящее время в Украине нет закона об импичменте, однако положений Конституции Украины достаточно для того, чтобы реализовать процедуру импичмента.

Ю.Тимошенко добавила, что проект постановления о создании ВСК зарегистрирует во вторник или среду.

По мнению лидера "Батькивщины", обнародованные журналистами данные о злоупотреблениях при закупке запчастей из РФ для украинской военной техники – это "верхушка айсберга". Ю.Тимошенко также заявила, что в зоне внимания ВСК должны быть не только факты, опубликованные в журналистском расследовании, но и другие злоупотребления при закупках в армии.