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Выборы

13:32 26.02.2019

"Прекрасная история": в АПУ отреагировали на инициативу Тимошенко начать процедуру импичмента Президента

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"Прекрасная история": в АПУ отреагировали на инициативу Тимошенко начать процедуру импичмента Президента

Руководитель департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко назвал "прекрасной историей" инициативу лидера ВО "Батькивщина", кандидата в президенты Юлии Тимошенко начать процедуру импичмента главы государства.

"Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история", - сказал В.Горковенко в комментарии Радио Свобода.

Как сообщалось, Ю.Тимошенко раскритиковала действия чиновников из окружения действующего главы государства, о которых шла речь в журналистском расследовании программы "Bihus.Info". Она подчеркнула, что такие действия подпадают под ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Ранее лидер "Батькивщины" заявляла о намерениях внести в парламент после выборов проект закона об импичменте президента.

Действующая редакция Конституции предусматривает, что президент может быть снят с должности в порядке импичмента, то есть норма конституции о том, что президента могут снять в порядке импичмента, если будет принят соответствующий закон об импичменте, однако с 1996 года такой закон так и не был принят.

Теги: #апу #тимошенко #импичмент #выборы
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