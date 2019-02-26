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12:49 26.02.2019

И.Луценко: Мы ждем от министра МВД опровержения информации о якобы подкупе избирателей фракцией БПП

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И.Луценко: Мы ждем от министра МВД опровержения информации о якобы подкупе избирателей фракцией БПП

На заседании фракции депутаты от БПП решили голосовать только за законопроекты по национальной безопасности и обороне, поскольку существует позиция относительно того, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг заявления о подкупе избирателей, сообщила представитель Президента в Верховной Раде, нардеп фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Мы готовы голосовать и за другие законы, но заместителя председателя фракции обвинили в подкупе избирателей. Поэтому, мы хотим услышать от руководителя правоохранительных органов Арсена Авакова опровержения этой информации, что якобы Березенко является фигурантом какого-то дела о подкупе, или увидеть доказательства: видео, схемы такого подкупа", - сказала она в кулуарах парламента, сообщают в пресс-службе партии во вторник.

При этом И.Луценко отметила, что пока звучат только голословные заявления, фактажа не предоставлено.

"Не голословные заявления должны быть, а факты. Так, как это сделала СБУ, проведя 44 обыски, и уголовные дела расследуются с фактажем. Мы ожидаем такого же движения от других правоохранительных органов", - отметила нардеп.

Представитель Президента в ВР напомнила, что роль правоохранительных органов в соответствии с законодательством, - контролировать нарушения, которые прописаны в уголовном или административном кодексе.

"Мы понимаем роль правоохранительных органов в процессе выборов, но процесс должен быть не только прозрачным, но обязательно доказательным. Исходя из того, какая позиция будет принята руководством МВД, фракция БПП будет решать для себя, участвовать ли в пленарном заседании", - сказала И.Луценко.

Теги: #луценко #ирина_луценко #мвд #аваков
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