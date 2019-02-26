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12:34 26.02.2019

Кива требует немедленного расследования информации о разворовываниях в оборонной сфере

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Кива требует немедленного расследования информации о разворовываниях в оборонной сфере

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива требует немедленного расследования информации журналистов о многомиллионных разворовываниях в украинской оборонной сфере, к которым причастны действующие власти.

"Я требую немедленной реакции СБУ и военной Прокуратуры! Все участники преступной группировки во главе с членом СНБО Олегом Гладковским, которая причастна к разворовыванию сотен миллионов гривен из украинского оборонно-промышленного комплекса, должны быть немедленно арестованы как предатели украинского народа, как мародеры", - написал политик в Фейсбук.

И.Кива напомнил, что уже поднимал вопрос о существовании различных преступных схем и говорил о необходимости расследовать преступные действия партнеров действующего президента.

"Я искренне надеюсь, что сегодня вам хватит политической воли остановить этот маховик коррупции и разворовывания украинской армии. Я буду добиваться для этих упырей наивысшей меры наказания!", - подчеркнул он.

По убеждению главы СПУ, отсутствие реакции президента на данное дело можно и нужно расценивать, как государственную измену.

Теги: #оборонка #кива #разворовывание
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