Кива требует немедленного расследования информации о разворовываниях в оборонной сфере

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива требует немедленного расследования информации журналистов о многомиллионных разворовываниях в украинской оборонной сфере, к которым причастны действующие власти.

"Я требую немедленной реакции СБУ и военной Прокуратуры! Все участники преступной группировки во главе с членом СНБО Олегом Гладковским, которая причастна к разворовыванию сотен миллионов гривен из украинского оборонно-промышленного комплекса, должны быть немедленно арестованы как предатели украинского народа, как мародеры", - написал политик в Фейсбук.

И.Кива напомнил, что уже поднимал вопрос о существовании различных преступных схем и говорил о необходимости расследовать преступные действия партнеров действующего президента.

"Я искренне надеюсь, что сегодня вам хватит политической воли остановить этот маховик коррупции и разворовывания украинской армии. Я буду добиваться для этих упырей наивысшей меры наказания!", - подчеркнул он.

По убеждению главы СПУ, отсутствие реакции президента на данное дело можно и нужно расценивать, как государственную измену.