Выборы2019

Выборы

11:43 26.02.2019

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

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Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательными процессом в Украине", которым вводится запрет представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон вносит изменения в законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", которыми определено, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Этот запрет касается также лиц, предложения по которым инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Соответствующий документ парламент принял 7 февраля. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал его 8 февраля.

Теги: #порошенко #россия #выборы
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