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11:28 26.02.2019

Зеленский обсудил с послом Франции двустороннее сотрудничество между странами, большое внимание уделили вопросу освобождения оккупированных территорий

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Зеленский обсудил с послом Франции двустороннее сотрудничество между странами, большое внимание уделили вопросу освобождения оккупированных территорий

Кандидат в президенты Владимир Зеленский провел встречу с послом Франции в Украине Изабель Дюмон и первым советником посольства Франции Кристофом ле Риголером, во время которой стороны обсудили двустороннее сотрудничество между странами, а также определили первые шаги шоумена на посту президента.

"Среди своих ключевых задач Зеленский назвал: установление европейских стандартов жизни в стране, обеспечение стабильной работы демократических институтов; преодоление коррупции. Большое внимание уделили вопросу освобождения оккупированных территорий, в том числе продолжению сотрудничества в Нормандском формате", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского в Facebook во вторник.

В пресс-службе кандидата отметили, что И.Дюмон очень приятно подчеркнула важность усилий Украины в борьбе с коррупцией, ведь от этого явления страдают и налогоплательщики в ЕС, поскольку Украине предоставляется финансовая помощь со стороны Евросоюза и международных организаций.

При этом В.Зеленский отметил, что существует угроза возможного искажения результатов выборов в Украине.

"Посол Франции подчеркнула важность обеспечения честного и демократического волеизъявления и заверила, что Франция будет делегировать своих наблюдателей на выборы Президента Украины 31 марта 2019", - сообщили в пресс-службе шоумена.

Теги: #зе_команда #зеленский #франция #владимир_зеленский #команда_зеленского
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