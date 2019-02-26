Советники кандидатов в президенты Украины рассказали в Брюсселе об их видении внешней политики страны

Советники по вопросам внешней политики пяти ведущих кандидатов в президенты Украины – комика Владимира Зеленского, народных депутатов Юлии Тимошенко и Юрия Бойко, действующего президента Петра Порошенко и политика Анатолия Гриценко - представили видение претендентов на пост глав Украинского государства ориентиров внешней политики и роли Европейского Союза и НАТО для будущего Украины.

Презентация состоялась в понедельник в Брюсселе в Европейском Комитете по социальным и экономическим вопросам в рамках Брюссельской украинской лаборатории 2019 "Будущее Украины: тест через выборы", организованной Офисом связей украинских аналитических центров в Брюсселе.

О внешней политике В.Зеленского рассказала доктор юридических наук Харьковского университета Ирина Венедиктова, П.Порошенко – директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, Ю.Тимошенко и А.Гриценко – народные депутаты Григорий Немыря и Светлана Залищук соответственно, и о политике Ю.Бойко – бывший директор информационного департамента Министерства иностранных дел Олег Волошин.

И.Венедиктова заверила, что В.Зеленский является "абсолютно проевропейским кандидатом". "Европа – геополитический партнер, очень важный партнер, без Европы невозможно вернуть Донбасс, провести реконструкцию Донбасса…. Мы - транзитная страна, которая следует по европейскому курсу. Это долгий и системный путь. Мы понимаем, что в то время, когда на востоке продолжается военный конфликт, невозможно быть ни членом ЕС, ни членом НАТО. Но мы все делаем, чтобы продвигаться быстрее", - отметила она.

Значительную часть своего выступления советник В.Зеленского посвятила необходимости возвращения Украины к прямой демократии – проведению референдумов. Другими приоритетами И.Венедиктова назвала противостояние российской агрессии, европейскую и евроатлантическую интеграцию, продвижение позитивного имиджа Украины, стимулирование прямых иностранных инвестиций.

Когда участникам панели задали прямой вопрос о позиции в отношении членства в ЕС и НАТО, советник В.Зеленского сказала: "НАТО – да, ЕС – да. НАТО – нам нужна профессиональная армия, нам нужны стандарты профессиональной армии, а это, конечно, стандарты НАТО, и нам нужны принципы построения этой профессиональной армии. НАТО сделает армию такой, что в ней не будет коррупции. ЕС – конечно, да. Мы говорим об этом, и наш кандидат – проевропейский".

Остальные советники ожидаемо заявили уже известные позиции их кандидатов в президенты.

Советник П.Порошенко говорил о заявке на членство в ЕС и Плане действий относительно членства в НАТО в 2023 году, присоединении к шенгенскому пространству, Энергетическому союзу, цифровому рынку и так далее. Р.Павленко также утвердительно ответил на вопросы о членстве Украины в НАТО и ЕС.

Г.Немыря в свою очередь отметить, что такие дискуссии "более логично проводить в Украине". "Я хотел бы использовать эту возможность, чтобы передать через моего друга Р.Павленко неформальное приглашение от Ю.Тимошенко его боссу провести дебаты, и, если необходимо, формальное приглашение последует", - детализировал политик.

Говоря же о приоритетах внешней политики в отношении ЕС, Г.Немыря убежден, что "Украина это Европа, а Европа – это проект, который находится в работе". "Украина хочет и имеет право быть участником этого незаконченного европейского проекта. Это – стратегический месседж Тимошенко для будущего. Будет безответственно называть дату – мы видели много раз в прошлом, как даты были анонсированы, но потом они не были выполнены", - сказал он.

Советник Ю.Тимошенко также уверен что "Украине еще нужна революция, но революция посредством институционных изменений". Г.Немыря утвердительно ответил на вопрос о членстве Украины в ЕС и НАТО.

Представитель А.Гриценко, в свою, очередь говорила о том, что будущий глава Украинского государства "должен сделать все возможное для членства Украины в ЕС и НАТО". "Это тяжелая работа, а не декларации и внесение изменений в Конституцию. Это сотни реформ. С Украиной должны считаться. Формула для европейской и евроатлантической интеграции должна быть: меньше деклараций и больше дел", - заявила С.Залищук.

О.Волошин тоже обозначил известную позицию оппозиционного кандидата Ю.Бойко. "В отношении НАТО все совершенно ясно – мы не видим с практической причины такой возможности, так как России легче начать войну с Украиной, чем видеть, как Украина станет членом НАТО", - сказал он.

"Что касается ЕС, давайте быть реалистами и говорить о том, что на повестке дня… Усталость (от Украины в ЕС - ИФ) наступила не из-за коррупции страны, а от бесконечного стука в закрытую дверь. Все время европейцы говорят: делайте все, что хотите, только прекратите просить членство. И это привело к усталости. Давайте станем страной, которую ЕС захочет", - отметил представитель Ю.Бойко.