Мингарелли: Украина – самая большая мишень кампании РФ по дезинформации, особенно в контексте выборов

Украина является мишенью российской дезинформации, эта тенденция усилится в контексте проведения выборов президента, считает глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

Во вторник на конференции в Киеве он отметил, что Украина является "полем в информационной войне". "Украина – это самая большая мишень кремлевской кампании по дезинформации", - сказал он.

По словам дипломата, это формирует искаженное восприятие Украины на Западе. "Вы платите очень высокую цену за плохой имидж, который сформирован в Западной Европе", - сказал глава представительства ЕС.

Он подчеркнул: "Скоро состоятся президентские и парламентские выборы в Украине, и эта кампания по дезинформации, информационная война только усилится и на протяжении следующих недель будет много фейковых новостей, которые будут пытаться изменить точку зрения Украины на будущих выборах президента".