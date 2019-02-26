Выборы2019

Выборы

10:47 26.02.2019

Более 24 тысяч избирателей подали заявления об изменении места голосования - Слипачук

1 мин читать
Более 24 тысяч избирателей подали заявления об изменении места голосования - Слипачук

По состоянию на 20 февраля 24 466 избирателей подали заявления об изменении места голосования, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"По состоянию на 20 февраля 2019 года об изменении места голосования без изменения избирательных адресов заявления подали 24 466 избирателей. Больше всего 45% и 19% - из Донецкой и Луганской областей соответственно", - сказала она в интервью "Главкому", которое обнародовали во вторник утром.

При этом Т.Слипачук подчеркнула, что в условиях вооруженной агрессии России проведение выборов на территории Донецкой и Луганской областей имеет особое значение.

"Была проведена существенная работа с Минобороны, Донецкой и Луганской областными государственными администрациями - военно-гражданскими администрациями с целью обеспечения максимального охвата подконтрольной территории этих областей избирательным процессом. На сегодня мы уже получили информацию, где наши правоохранительные органы и командование ООС могут гарантировать безопасность на территориях, прилегающих к линии соприкосновения. К сожалению, ситуация постоянно меняется, и многие вопросы мы вынуждены будем решать совместно с нашими коллегами из окружных и участковых избирательных комиссий после начала их работы", - сказала глава ЦИК.

Теги: #цик #слипачук #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:55 26.02.2019
Гриценко предлагает Залищук на пост министра иностранных дел Украины

Гриценко предлагает Залищук на пост министра иностранных дел Украины

05:49 26.02.2019
В Запорожской области пенсионерка повредила агитационную палатку кандидата в президенты

В Запорожской области пенсионерка повредила агитационную палатку кандидата в президенты

00:04 26.02.2019
Гриценко предлагает Залищук на пост министра иностранных дел Украины

Гриценко предлагает Залищук на пост министра иностранных дел Украины

22:10 25.02.2019
ЦИК Молдовы объявил окончательные результаты парламентских выборов, после обработки данных со всех участков для голосования

ЦИК Молдовы объявил окончательные результаты парламентских выборов, после обработки данных со всех участков для голосования

19:40 25.02.2019
Права избирателей на выборах в Молдавии в основном соблюдались, но были недостатки - ЕС

Права избирателей на выборах в Молдавии в основном соблюдались, но были недостатки - ЕС

17:58 25.02.2019
Гриценко провел встречу с послом Франции в Украине Изабель Дюмон

Гриценко провел встречу с послом Франции в Украине Изабель Дюмон

17:23 25.02.2019
Зеленский просит своих сторонников предложить своих кандидатов на пять госдолжностей, в том числе премьера

Зеленский просит своих сторонников предложить своих кандидатов на пять госдолжностей, в том числе премьера

16:17 25.02.2019
Нардеп от "Батькивщины": ЦИК легализовала возможность платить агитаторам

Нардеп от "Батькивщины": ЦИК легализовала возможность платить агитаторам

15:23 25.02.2019
У Гриценко считают, что ЦИК фактически легализировала "скупку голосов" на выборах президента

У Гриценко считают, что ЦИК фактически легализировала "скупку голосов" на выборах президента

15:14 25.02.2019
У Гриценко считают, что ЦИК фактически легализировала "скупку голосов"

У Гриценко считают, что ЦИК фактически легализировала "скупку голосов"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

"Эта опция на столе": Вакарчук о своем походе на парламентские выборы

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента

В "Батькивщине" обещают газ по 3,55 грн за кубометр

Герасимов: БПП во вторник намерена игнорировать голосования в Раде, пока Аваков не опровергнет обвинения в подкупе избирателей

Шахтеры Украины поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

Кива: В ситуацию с давлением на полицейских, которые раскрывают подпольные штабы БПП, должны вмешаться генпрокурор и глава СБУ

Наливайченко выступает за немедленное создание под эгидой ООН Международного фонда помощи пострадавшим от российской агрессии

Вилкул о языковом законопроекте: Пещерным национализмом власть развязывает гуманитарный конфликт в стране

Окружные избирательные комиссии должны создать спецучастки до 28 февраля включительно

Тимошенко требует отчета силовиков относительно фальсификации выборов Порошенко

Тимошенко призвала нардепов не рассматривать ни один законопроект, пока не будет введен мораторий на рост стоимости газа

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА