Более 24 тысяч избирателей подали заявления об изменении места голосования - Слипачук

По состоянию на 20 февраля 24 466 избирателей подали заявления об изменении места голосования, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"По состоянию на 20 февраля 2019 года об изменении места голосования без изменения избирательных адресов заявления подали 24 466 избирателей. Больше всего 45% и 19% - из Донецкой и Луганской областей соответственно", - сказала она в интервью "Главкому", которое обнародовали во вторник утром.

При этом Т.Слипачук подчеркнула, что в условиях вооруженной агрессии России проведение выборов на территории Донецкой и Луганской областей имеет особое значение.

"Была проведена существенная работа с Минобороны, Донецкой и Луганской областными государственными администрациями - военно-гражданскими администрациями с целью обеспечения максимального охвата подконтрольной территории этих областей избирательным процессом. На сегодня мы уже получили информацию, где наши правоохранительные органы и командование ООС могут гарантировать безопасность на территориях, прилегающих к линии соприкосновения. К сожалению, ситуация постоянно меняется, и многие вопросы мы вынуждены будем решать совместно с нашими коллегами из окружных и участковых избирательных комиссий после начала их работы", - сказала глава ЦИК.