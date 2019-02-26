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07:19 26.02.2019

В "Батькивщине" обещают газ по 3,55 грн за кубометр

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В "Батькивщине" обещают газ по 3,55 грн за кубометр

Лидер ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала снизить цены на газ до 3,55 грн за кубометр и сохранить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), сообщила пресс-служба "Батькивщины".

"Мы сможем профессионально и честно… провести переговоры с МВФ, сохранить сотрудничество. И при этом я гарантирую, что цены на газ будут снижены вдвое", - сказала Ю.Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Она отметила, что в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности встречалась с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Стороны обсудили финансовую ситуацию в Украине и выход из нее.

Ю.Тимошенко убеждена, что сбалансировать государственные финансы можно, не повышая тарифов для населения.

Она отметила, что после выборов цена на газ составит 3,55 грн за кубометр, а не 8,55 грн, а газ собственного производства будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы.

По мнению лидера "Батькивщины" смена власти позволит украинцам избежать дальнейшего подорожания тарифов, которые в ближайший год планируют увеличить еще на 43%.

"Я никогда не возьму на себя обязательство, которое я не смогу выполнить сразу после президентских выборов. Будьте спокойны: цена на газ, а как следствие - на тепло и горячую воду - будет обязательно снижена. И от этого финансы страны только выиграют", - подытожила Ю.Тимошенко.

Теги: #газ #тимошенко
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