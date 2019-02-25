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18:18 25.02.2019

Шахтеры Украины поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

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Шахтеры Украины поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

Трудовые коллективы украинских шахт на форуме, который состоялся в Киеве 25 февраля 2019, поддержали кандидата на пост президента Украины от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

Кроме этого, по итогам мероприятия представители угольной промышленности подписали Меморандум о сотрудничестве с кандидатом в президенты А.Вилкулом.

"Имея одни из крупнейших в мире запасы угля и руды, такую мощную промышленность, мы давно должны были стать индустриальными Эмиратами по уровню жизни. Мы поднимем угольную отрасль и обеспечим наших шахтеров работой с достойной заработной платой. Эта власть не находит миллиарда гривен на погашение долгов по зарплате украинским шахтерам. Но она нашла 60 миллиардов гривен на закупку угля за границей, на зарплату иностранным шахтерам. Патриотизм - это обеспечивать работой украинцев, а не петь гимн, когда приходит баржа с американским углем", - заявил А.Вилкул во время форума, сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока – Партия мира и развития".

Также политик представил свой план по поддержке отрасли, который состоит из пяти пунктов:

  • полная выплата задолженности по зарплатам шахтерам государственных шахт; восстановление мира и снятие блокады Донбасса;
  • восстановление кооперационных цепочек "угольная отрасль – горно-металлургический комплекс" и инфраструктуры восточных регионов;
  • разработка Госпрограммы поддержки угольной отрасли, которая обеспечит реальную энергетическую независимость страны, повышение объемов добычи, высокую оплату шахтерского труда, развитие шахтерских регионов и государственно-частного партнерства в отрасли.
  • решение проблем с железнодорожными перевозками и введение стимулирующего ценообразования на эти перевозки
  • поддержка смежных отраслей – горно-шахтного машиностроения для модернизации шахт, поддержка профильной науки и образования, в том числе профессионально-технического.

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"Сегодняшний круглый стол вскрыл и показал те проблемы, которые сегодня есть в отрасли. Но в тоже время есть и показал каким образом можно решать эти проблемы. Я думаю, что та программа, которая была сегодня представлена Александром Юрьевичем, она понятна, она ясна, и я думаю, что она выполнима", - отметил Сергей Воронин, Генеральный директор ДТЭК "Павлоградуголь".

"Вилкул – производственник. Он пользуется заслуженным уважением шахтеров, потому что у него есть успешный опыт по восстановлению закрытых шахт. Он уже сделал это в Кривом Роге с шахтой Орджоникидзе. У него есть четкий план, он умеет достигать поставленных результатов и находится в постоянном диалоге с представителями угольной отрасли. Вилкул сможет поднять угольную отрасль и обеспечить шахтеров достойной работой с ростом заработных плат", - подчеркнул Артур Мартовицкий, народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Теги: #шахтеры #вилкул #угольная_отрасль
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