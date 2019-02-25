Гриценко провел встречу с послом Франции в Украине Изабель Дюмон

Лидер "Гражданской позиции" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Украине Изабель Дюмон, где стороны обсудили ход президентских выборов.

"После выборов Украина должна выйти сильнее: чтобы президент был избран легитимно, без фальсификаций или скупки голосов, и чтобы опирался на доверие и поддержку людей. Чтобы после выборов в Украине не было потрясений, а были решительные позитивные изменения. В этом наши взгляды совпадают", - написал политик в Фейсбук в понедельник вечером.