Выборы2019

Выборы

17:58 25.02.2019

Гриценко провел встречу с послом Франции в Украине Изабель Дюмон

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Гриценко провел встречу с послом Франции в Украине Изабель Дюмон

Лидер "Гражданской позиции" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Украине Изабель Дюмон, где стороны обсудили ход президентских выборов.

"После выборов Украина должна выйти сильнее: чтобы президент был избран легитимно, без фальсификаций или скупки голосов, и чтобы опирался на доверие и поддержку людей. Чтобы после выборов в Украине не было потрясений, а были решительные позитивные изменения. В этом наши взгляды совпадают", - написал политик в Фейсбук в понедельник вечером.

Теги: #изабель_дюмон #франция #украина #выборы #гриценко
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