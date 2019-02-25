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17:26 25.02.2019

Кива: В ситуацию с давлением на полицейских, которые раскрывают подпольные штабы БПП, должны вмешаться генпрокурор и глава СБУ

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Кива: В ситуацию с давлением на полицейских, которые раскрывают подпольные штабы БПП, должны вмешаться генпрокурор и глава СБУ

Генпрокурор и глава СБУ должны разобраться в ситуации с давлением на сотрудников Нацполиции, которые обнаружили подпольные штабы по скупке голосов в пользу кандидата от власти в Сумской области, заявил лидер Социалистической партии Украины, председатель профсоюза МВД Илья Кива.

"Сотрудники Нацполиции, выполняя свою работу, становятся жертвами давления со стороны прокуратуры и СБУ. Недавно такая же ситуация была в Полтаве, где областной прокурор выписал подозрение активистам, которые раскрыли такой же подпольный штаб от "БПП", что занимался подготовкой скупки голосов. Полиция выполняет свою работу и свой долг. И если отдельные, нечистые на руку прокуроры становятся жертвами преступных манипуляций, то это дискредитирует всю правоохранительную систему", - сказал политик в Сумах в понедельник, сообщают в пресс-службе политсилы.

В связи с этим И.Кива обратился к генпрокурору Юрию Луценко и главе СБУ Василию Грицаку.

"Я обращаюсь к генпрокурору, которого я знаю, как порядочного гражданина, - немедленно дайте оценку противоправным действиям ваших подчиненных, в первую очередь прокурору Сумской области Виталию Матвийчуку, который вручил подозрение работнику Нацполиции Сергею Шевцову. Также я обращаюсь к главе СБУ Василию Грицаку, которого я знаю, как честного и принципиального офицера", - сказал политик.

 И.Кива сомневается, что такие действия ведутся по указанию руководителей Генпрокуратуры и СБУ.

"Я не верю, что Луценко и Грицак давали приказы подчиненным действовать вопреки закону, оказывать давление на Нацполицию. Наверное, в семье не без урода, и есть отдельные личности, которые своими действиями дискредитируют всю систему. Я уверен, что руководители служб обязательно разберутся со своими подчиненными, дадут правовую оценку и мы вычистим грязь из своих конюшен", - сказал он.

По мнению политика, сотрудники Нацполициии не должны стать инструментом для уничтожения будущего нашей страны.

"Мы должны остановить правовой беспредел и дать возможность украинскому народу проголосовать и выбрать свое будущее - честно, без манипуляций", - заявил лидер СПУ.

Как известно, в Сумах полиция задержала двух сотрудников избирательного штаба "БПП", подозреваемых в подкупе избирателей. Позже Прокуратура обвинила полицейских в превышении служебных полномочий. По данным И.Кивы, сейчас готовится еще 4 аналогичных подозрения сотрудникам Нацполиции.

Теги: #кива #спу #илья_кива
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