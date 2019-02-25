Выборы2019

Выборы

15:14 25.02.2019

У Гриценко считают, что ЦИК фактически легализировала "скупку голосов"

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У Гриценко считают, что ЦИК фактически легализировала "скупку голосов"

Центральная избирательная комиссия своим разъяснением по ведению предвыборной агитации фактически легализировала построение схем подкупа избирателей на выборах президента Украины, считают в штабе кандидата Анатолия Гриценко.

"Постановление ЦИК №376 позволила юридическим лицам получать средства из избирательного фонда кандидата и тратить их на оплату работ или услуг агитаторов, якобы компенсируя им телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации, что является прямым подкупом избирателей", - считает представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

Он указал, что данное постановление ЦИК позволяет юридическим лицам привлекать избирателей к агитации без заключения с ними гражданско-правовых соглашений или трудовых договоров, а юридические лица при этом освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

"Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко считает, что постановление ЦИК №376 является незаконным и уже оспаривает такие действия ЦИК и постановление в административном суде", - подчеркнул А.Чернолуцкий.

Как сообщалось, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что Участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.

В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.

При этом средства, уплаченные кандидатом на пост президента по такому договору, должны быть отображены в отчете о поступлении средств на счет избирательного фонда кандидата и их использовании по коду статьи расходов "Другие расходы на предвыборную агитацию".

Вместе с тем, если привлечение физических лиц не связано с использованием их труда на условиях трудового договора или по гражданско-правовым договорам, юридическое лицо-поставщик услуг по проведению предвыборной агитации в соответствии с законодательством не является плательщиком единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Юридические лица также могут предоставлять кандидатам в президенты за счет средств их избирательных фондов услуги по проведению агитации в любых формах, не запрещенных Конституцией и законами Украины. При этом предмет договоров с ними должен соответствовать наименованию соответствующих статей расходов избирательного фонда.

В ЦИК резюмировали, что "не допускаются какие-либо ограничения или создание искусственных препятствий в реализации избирателями права свободно осуществлять предвыборную агитацию".

Теги: #цик #подкуп #выборы #гриценко
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