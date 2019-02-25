Окружные избирательные комиссии должны создать спецучастки до 28 февраля включительно

Окружные избирательные комиссии должны создать специальные избирательные участки, которые существуют на временной основе, до 28 февраля включительно.

Это предусмотрено календарным планом проведения выборов президента Украины 31 марта. Закон о выборах президента устанавливает, что спецучастки должны быть сформированы не позднее 30 дней до дня проведения выборов.

До 23 февраля включительно районные, районные в Киеве государственные администрации или исполкомы горсоветов городов областного значения подавали в Центральную избирательную комиссию соответствующие представления о формировании спецучастков.

Специальные избирательные участки предназначены для организации и проведения голосования избирателей в стационарных учреждениях здравоохранения, на судах, находящихся в день выборов в плавании под флагом Украины, на полярной станции Украины, в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах и других местах временного пребывания избирателей с ограниченными возможностями передвижения.

В исключительном случае специальные избирательные участки могут образовываться Центральной избирательной комиссией на территории военных частей (формирований).

Специальные избирательные участки создаются по месту расположения соответствующих учреждений или по месту приписки судна или полярной станции.