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14:18 25.02.2019

Тимошенко требует отчета силовиков относительно фальсификации выборов Порошенко

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Тимошенко требует отчета силовиков относительно фальсификации выборов Порошенко

Силовики должны отчитаться о ходе расследования дел о подкупе избирателей действующим Президентом Петром Порошенко, считает лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"Вся страна - каждый человек в стране - знает, кто покупает голоса. Это Петр Порошенко - действующий Президент. Унижая демократию, нашу европейскую интеграцию, жертвы, принесенные на фронте и на Майдане Достоинства, Порошенко сегодня скупает голоса массово. Конец этому будет положен и вам ничего не поможет", - заявила она на заседании Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента в понедельник, сообщают в пресс-службе партии.

Ю.Тимошенко сказала, что, объехав с предвыборным турне почти всю страну, может с уверенностью утверждать - "никто не собирается голосовать за действующего президента", поэтому Банковая сейчас организует масштабный подкуп.

"Сначала довели страну до крайней степени нищеты, а теперь раздают им эту нищенскую 1000 гривен и требуют голос за Порошенко. Это что - интеграция в ЕС и НАТО? Это просто страну топчут. И все люди знают, что раздается тысяча и называют ее "Петрова тысяча". Что вы делаете со страной?", - возмутилась политик.

Кандидат в президенты призвала министра внутренних дел Арсена Авакова и силовиков отчитаться о ходе расследования дел о подкупе избирателей нынешним президентом.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко
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