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13:53 25.02.2019

Тимошенко призвала нардепов не рассматривать ни один законопроект, пока не будет введен мораторий на рост стоимости газа

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Тимошенко призвала нардепов не рассматривать ни один законопроект, пока не будет введен мораторий на рост стоимости газа

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко призвала народных депутатов не рассматривать ни один законопроект, пока не будет принято постановление об отмене повышения цены на газ, а также введен мораторий на дальнейший рост его стоимости.

"Нам, всем депутатам, надо подумать о людях. Мы должны объединиться и завтра в парламенте не голосовать ни за что, пока не будет проголосовано совместное постановление, подписанное всеми лидерами фракций, кроме БПП, об отмене повышения тарифов и введении моратория на повышение, как это сделали Польша и Румыния ", - отметила она во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента в понедельник, сообщают в пресс-службе партии.

Лидер "Батькивщины" добавила, что сохранение Петра Порошенко на посту президента принесет украинцам дальнейший рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Люди должны знать: если мафия Порошенко сохраняется на этих должностях и непосредственно на своей должности президент, то, прикрываясь патриотическими лозунгами, они запланировали снова увеличить цены на газ с 1 мая на 15% и с конца декабря - еще на 25%. В целом - на 43% за год!", - сказала политик.

При этом Ю.Тимошенко подчеркнула, что тарифы на газ устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), которая формируется указом президента, и которую "постоянно возглавляет какой-нибудь коррумпированный партнер Порошенко".

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко #тарифы
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