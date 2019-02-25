Выборы2019

Выборы

13:24 25.02.2019

Зеленский подчеркнул о необходимости свести к минимуму влияние олигархов на политику на встрече с представителями Всемирного банка

1 мин читать
Зеленский подчеркнул о необходимости свести к минимуму влияние олигархов на политику на встрече с представителями Всемирного банка

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и члены его команды договорились о возможном дальнейшем сотрудничестве с представителями Всемирного банка для обеспечения верховенства права, независимости антикоррупционных органов и создания независимого Антикоррупционного суда, запуска рынка земли, проведения медицинской реформы, фискальной реформы, "настоящей реформы" газового сектора, запуска доступного кредитования в Украине.

Как сообщает пресс-служба политика, об этом шла речь 23 февраля на встрече В.Зеленского с делегацией Всемирного банка во главе с директором по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. В мероприятии также приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

Участники встречи обсудили основные положения предвыборной программы В.Зеленского и его первые шаги в случае избрания главой государства.

"Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул необходимость свести к минимуму влияние олигархов на политику", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 февраля В.Зеленский провел встречу с А.Данилюком и А.Абромавичусом, на которой обсуждались вопросы построения либеральной экономики, сотрудничества Украины с МВФ и вопрос ПриватБанка.

Теги: #зе_команда #зеленский #владимир_зеленский #команда_зеленского
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:53 25.02.2019
Жительница Львовщины отправляла с мобильного отца угрозы Зеленскому – полиция

Жительница Львовщины отправляла с мобильного отца угрозы Зеленскому – полиция

13:17 25.02.2019
Зеленский подчеркнул необходимость свести к минимуму влияние олигархов на политику на встрече с представителями Всемирного банка

Зеленский подчеркнул необходимость свести к минимуму влияние олигархов на политику на встрече с представителями Всемирного банка

12:41 25.02.2019
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

11:30 25.02.2019
Зеленский призывает украинцев присоединиться к "Зе!Команде" и предложить свои кандидатуры на главные должности в стране

Зеленский призывает украинцев присоединиться к "Зе!Команде" и предложить свои кандидатуры на главные должности в стране

15:49 22.02.2019
Участие Зеленского в выборах президента является "экспериментом", ответственность за его результаты будет на избирателях – Тимошенко

Участие Зеленского в выборах президента является "экспериментом", ответственность за его результаты будет на избирателях – Тимошенко

14:55 22.02.2019
Участие Зеленского в выборах президента является "экспериментом", ответственность за его результаты будет на избирателях – Тимошенко

Участие Зеленского в выборах президента является "экспериментом", ответственность за его результаты будет на избирателях – Тимошенко

17:11 21.02.2019
У Зеленского представили руководителя "Зе!Команды" в Николаеве

У Зеленского представили руководителя "Зе!Команды" в Николаеве

16:12 21.02.2019
Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко лидируют в президентском рейтинге - опрос

Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко лидируют в президентском рейтинге - опрос

14:23 21.02.2019
Зеленский сказал, что не для того идет в президенты, чтобы возвращать ПриватБанк Коломойскому - Данилюк

Зеленский сказал, что не для того идет в президенты, чтобы возвращать ПриватБанк Коломойскому - Данилюк

10:54 21.02.2019
Данилюк и Абромавичус обсудили с Зеленским важность сотрудничества с МВФ и вопрос ПриватБанка

Данилюк и Абромавичус обсудили с Зеленским важность сотрудничества с МВФ и вопрос ПриватБанка

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

"Эта опция на столе": Вакарчук о своем походе на парламентские выборы

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко требует отчета силовиков относительно фальсификации выборов Порошенко

Тимошенко призвала нардепов не рассматривать ни один законопроект, пока не будет введен мораторий на рост стоимости газа

Аваков вновь заявил о непредвзятом отношении к кандидатам в президенты

МВД Украины запускает онлайн-сервис "Выборы -2019"

Полиция ведёт расследование по кандидату в президенты, чей залог был наполнен пожертвованиями лиц, которые об этом ничего не знали – Аваков

Бойко: Повышая тарифы, власть за счет людей оправдывает собственные промахи

В Раду могут пройти 6 партий, лидирует "Слуга народа" – соцопрос КМИС

Полиция изучает информацию об избирательных сетках разной степени масштабности нескольких кандидатов в президенты – Аваков

В "БПП" требуют обнародовать доказательства подкупа ими избирателей

"Радикальная партия" требует отчета силовиков в Раде относительно подкупа избирателей

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА