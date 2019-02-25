Аваков вновь заявил о непредвзятом отношении к кандидатам в президенты

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отрицает наличие у него какой-либо политической ангажированности на предстоящих президентских выборах.

"Много раз уже говорил и ещё раз повторюсь. Я не являюсь политически ангажированным ни одним из текущих кандидатов в президенты, несмотря на то, что с многими из них меня связывает долгое знакомство", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве, комментируя информацию о том, что у него могут быть некие союзы в определенными политиками.

А.Аваков добавил, что кандидат от его партии не участвует в этой предвыборной гонке. "Это даёт мне великолепную возможность быть арбитром в этом процессе. И это многим не нравится, поэтому так или иначе кандидаты пытаются нивелировать наши усилия (МВД - ИФ) обвинениями в ангажированности и/или предвзятости", -подчеркнул министр.

Он добавил: "Заверяю вас, что для меня наивысшей ценностью и наградой будет то, что выборный процесс пройдет успешно. Я называю успешным, когда избранный президент будет легитимным, вне зависимости от наших симпатий, когда этот выбор примет большинство населения страны"