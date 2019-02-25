Выборы2019

Выборы

13:17 25.02.2019

МВД Украины запускает онлайн-сервис "Выборы -2019"

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МВД Украины запускает онлайн-сервис "Выборы -2019"

МВД Украины запустило новый онлайн-сервис "Информационно-аналитическая система "Выборы -2019", позволяющий всем желающим отслеживать и анализировать информацию об избирательных нарушениях.

"Публичность всех нарушений на выборах -страшный сон фальсификатора - сегодня он стал реальностью. На сайте МВД мы сегодня представляем новую онлайн-сисиему, новый онлайн-сервис... Теперь каждый желающий сможет онлайн получить доступ ко всей информации по нарушениям на выборах, как в географическом распределении, так и по статьям УК и другим нарушениям, решениям суда", - рассказал глава МВД Арсен Аваков на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, сервис будет работать в режиме 24/7. "Стопроцентная прозрачность (в информации о нарушениях - ИФ) – на наш взгляд одна из величайших превенций, позволяющих нам получить честные и прозрачные выборы", - сказал А.Аваков.

Он пояснил, что информация на портале фильтруется по виду правонарушения, территориальности и, дате, содержит первичную фабулу, без разглашения тайны досудебного расследования.

"Мы считаем, что такая публичная информация ... Даст инструмент для дополнительного общественного контроля... А профессиональные аналитики... могут получить для себя дополнительно любой срез анализа", - подчеркнул министр.

Он также сообщил, что в режиме онлайн система будет работать до завершения президентских выборов, после этого останется в архивном состоянии, можно будет отслеживать развитие ситуацию по каждому эпизоду правонарушения. Затемя по словам министра, система будет адаптирована к парламентским выборам.

Теги: #онлайн_сервис #мвд #выборы
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