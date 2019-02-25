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13:06 25.02.2019

Бойко: Повышая тарифы, власть за счет людей оправдывает собственные промахи

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Бойко: Повышая тарифы, власть за счет людей оправдывает собственные промахи

Необходимо срочно принять мораторий на дальнейшее повышение тарифов, потому что в условиях тотальной нищеты граждан государство никогда не станет успешным, считает нардеп, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Уже сейчас мы наблюдаем, как запредельные тарифы вгоняют людей в нищету, а кризис неплатежей – при ограничении субсидий – становится настоящим бедствием. В этом году власть обещает еще несколько этапов повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. Здесь нет никакой продуманной политики, кроме желания за счет людей оправдать собственные промахи. Это не просто недопустимо – это преступно", - сказал он журналистам в понедельник, сообщают в пресс-службе политика.

Ю.Бойко подчеркнул, что нынешний избирательный процесс станет выбором между продолжением тарифного геноцида украинских граждан и его прекращением после прихода новой власти.

"Сейчас необходимо принять мораторий на дальнейшее повышение тарифов, заниматься их снижением, поднимать социальные стандарты и уровень жизни людей. Потому что никогда не станет успешным государство, если подавляющее число граждан живет в условиях тотальной нищеты. Люди должны понимать, что приходя на избирательные участки, они голосуют не за политиков, а будут выбирать между курсом на продолжение тарифного геноцида и курсом на его решительное прекращение. Именно чтобы прекратить этот цинизм власти, мы зарегистрировали законопроекты о снижении цены на газ и списании долгов за коммуналку. Мы будем добиваться их принятия, чтобы люди могли жить в человеческих условиях, а не в каменном веке", - заявил политик.  

При этом отмечается, что Ю.Бойко зарегистрировал законопроекты, которые назвал первоочередными для преодоления бедности: законопроект №9527, который касается списания долгов за услуги ЖКХ, и законопроект №9403, который детально обосновывает реальную возможность снижения цены на газ для всех категорий потребителей.

Теги: #бойко #оппоблок #юрий_бойко #тарифы
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