В Раду могут пройти 6 партий, лидирует "Слуга народа" – соцопрос КМИС

22,7% украинцев, определившихся с выбором, проголосовали бы за партию "Слуга народа", если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине февраля 2019 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 февраля 2019 года.

При этом 16,9% определившихся с выбором респондентов проголосовали бы за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 16,2% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 11,4% - за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", 6% - за партию "Гражданская позиция" и 5,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко.

Остальные политсилы не преодолели бы установленный в настоящее время 5%-ный барьер. В частности, 4% опрошенных и определившихся с выбором проголосовали бы за партию "Оппозиционный блок", 3,7% - за партию "Объединение "Самопомич", 2,3% - за "Блок Святослава Вакарчука", 1,7% - за партию "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,5% - за партию "Наши", 1,4% - за партию "Народный фронт", менее 1% за любую из других партий.

Из общего количества опрошенных 8,4% не пошли бы на выборы, 30,1% не определились за кого голосовать, а 3,5% вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бюллетень.

Парламентские выборы в Украине запланированы на осень 2019 года.

В рамках собственного опроса общественного мнения методом личного интервью КМИС опросил 2042 человек, которые проживают в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% для показателей, близких к 10%, и 1,4% для показателей, близких к 5%.