Выборы2019

Выборы

12:38 25.02.2019

Полиция изучает информацию об избирательных сетках разной степени масштабности нескольких кандидатов в президенты – Аваков

2 мин читать
Полиция изучает информацию об избирательных сетках разной степени масштабности нескольких кандидатов в президенты – Аваков

Национальная полиция Украины изучает информацию о возможных избирательных сетках, которые касаются нескольких кандидатов в президенты, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Мы считаем для себя принципиально важным не допустить подкупа голосов на этих выборах... работать в контексте превенции. И я считаю, что в этом мы много добились... Мы видели не так давно информацию Генеральной прокуратуры и СБУ по разоблачению сети одного из кандидатов. У нас есть целый ряд производств по другим кандидатам и в целом такие производства в разной степени масштабности касаются 3-4 кандидатов", - сказал министр в понедельник мне брифинге в Киеве.

При этом он подчеркнул, что не может назвать имена этих кандидатов, иначе это будет расценено как давление и вмешательство.

"Когда это перейдет в разряд свершившегося факта, не дай бог, тогда процессуальные люди, а не министр об этом скажут", - добавил глава МВД.

А.Аваков отметил, что он "внимательно прочёл" заявления нардепа Сергея Березенко ("БПП") с возмущениями о том, что он является фигурантом в производстве.

"Не надо переживать, что ты фигурант в производстве. Всегда есть проверка и она установит факт. Если ты честный человек, тебе нечего боятся... Сергей Березенко стал фигурантом производств на основании заявлений минимум двух кандидатов в президенты, и его имя как организатора схем упоминается в целом ряде обращений. Мы не можем не зафиксировать эти обращения и не вести расследования... Не волнуйтесь, господин Березенко, нам надо просто спокойно делать свою работу", - сказал министр.

Теги: #украина #аваков #выборы #подкуп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:41 25.02.2019
В Раду могут пройти 6 партий, лидирует "Слуга народа" – соцопрос КМИС

В Раду могут пройти 6 партий, лидирует "Слуга народа" – соцопрос КМИС

12:41 25.02.2019
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

12:26 25.02.2019
В "БПП" требуют обнародовать доказательства подкупа ими избирателей, или опровергнуть эти заявления

В "БПП" требуют обнародовать доказательства подкупа ими избирателей, или опровергнуть эти заявления

12:18 25.02.2019
В "БПП" требуют обнародовать доказательства подкупа ими избирателей

В "БПП" требуют обнародовать доказательства подкупа ими избирателей

11:38 25.02.2019
"Радикальная партия" требует отчета силовиков в Раде относительно подкупа избирателей

"Радикальная партия" требует отчета силовиков в Раде относительно подкупа избирателей

08:25 25.02.2019
Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ

Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ

08:15 25.02.2019
MARUV готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора от НОТУ

MARUV готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора от НОТУ

07:19 25.02.2019
Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения – штаб ООС

Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения – штаб ООС

06:55 25.02.2019
Кличко примет участие Международной конференции мэров и в израильско-украинском муниципальном саммите - КГГА

Кличко примет участие Международной конференции мэров и в израильско-украинском муниципальном саммите - КГГА

05:53 25.02.2019
Четырем членам вооруженной банды сообщено о подозрении в разбойных нападениях на "валютчиков" - прокуратура

Четырем членам вооруженной банды сообщено о подозрении в разбойных нападениях на "валютчиков" - прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

"Эта опция на столе": Вакарчук о своем походе на парламентские выборы

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский призывает украинцев присоединиться к "Зе!Команде" и предложить свои кандидатуры на главные должности в стране

Вилкул обещает за два года создать 300 тысяч рабочих мест в легкой промышленности

Аваков: Правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах

Националисты провели на Майдане в Киеве "Вече достоинства за чистые выборы"

Верховный суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко по вопросу доступа к Госреестру избирателей

Кива призвал прокуратуру прекратить преследование полицейских, которые выявляют агитсети кандидата от власти

Правоохранители открыли уже 77 дел и 401 протокол по нарушениям на выборах - Аваков

Порошенко выступит на Общественном телевидении 4 и 16 марта, Зеленский - 9 и 23 марта, Тимошенко - 10 и 24 марта

ЦИК зарегистрировала 9 наблюдателей от международного экспертного центра избирательных систем

Гриценко назвал пять приоритетов на посту президента

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА