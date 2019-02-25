Выборы2019

Выборы

11:30 25.02.2019

Зеленский призывает украинцев присоединиться к "Зе!Команде" и предложить свои кандидатуры на главные должности в стране

1 мин читать
Зеленский призывает украинцев присоединиться к "Зе!Команде" и предложить свои кандидатуры на главные должности в стране

Шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский призывает украинцев присоединиться к своей команде и предложить своих кандидатов на должности премьер-министра Украины, генерального прокурора, председателя СБУ, министра иностранных дел и министра обороны.

"Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет? Мы вместе с тобой написали программу "Украина мечты". Сейчас следующий шаг - "Команда мечты". Заходи сюда ze2019.com, или сюда Команда Зеленского и предлагай, кто, по твоему мнению, должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, председателем СБУ, министром иностранных дел, министром обороны. Сделаем это вместе! ", - сказал шоумен в видео, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.

При этом на странице Команды В.Зеленского в Facebook добавили, что предложить свою кандидатуру можно заполнив анкету на сайте http://bit.ly/zedream_team.

"Больше никакого кумовства и кулуарных назначений на должности. Демократия в Украине должна стать реальностью вместе с вами. Предложите достойных и авторитетных специалистов, которые могут помочь "Зе!Команде" построить "Страну мечты". Заполните анкету на сайте http://bit.ly/ zedream_team и отмечайте лучших в комментариях. С помощью ваших рекомендаций мы найдем профессиональных и опытных людей", - говорится в сообщении.

Теги: #зе_команда #зеленский #владимир_зеленский #команда_зеленского
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:41 25.02.2019
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

15:49 22.02.2019
Участие Зеленского в выборах президента является "экспериментом", ответственность за его результаты будет на избирателях – Тимошенко

Участие Зеленского в выборах президента является "экспериментом", ответственность за его результаты будет на избирателях – Тимошенко

14:55 22.02.2019
Участие Зеленского в выборах президента является "экспериментом", ответственность за его результаты будет на избирателях – Тимошенко

Участие Зеленского в выборах президента является "экспериментом", ответственность за его результаты будет на избирателях – Тимошенко

17:11 21.02.2019
У Зеленского представили руководителя "Зе!Команды" в Николаеве

У Зеленского представили руководителя "Зе!Команды" в Николаеве

16:12 21.02.2019
Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко лидируют в президентском рейтинге - опрос

Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко лидируют в президентском рейтинге - опрос

14:23 21.02.2019
Зеленский сказал, что не для того идет в президенты, чтобы возвращать ПриватБанк Коломойскому - Данилюк

Зеленский сказал, что не для того идет в президенты, чтобы возвращать ПриватБанк Коломойскому - Данилюк

10:54 21.02.2019
Данилюк и Абромавичус обсудили с Зеленским важность сотрудничества с МВФ и вопрос ПриватБанка

Данилюк и Абромавичус обсудили с Зеленским важность сотрудничества с МВФ и вопрос ПриватБанка

20:22 20.02.2019
Данилюк и Абромавичус обсудили с Зеленским важность сотрудничества с МВФ и вопрос ПриватБанка

Данилюк и Абромавичус обсудили с Зеленским важность сотрудничества с МВФ и вопрос ПриватБанка

16:15 20.02.2019
У Зеленского сообщили о фейковом сайте шоумена

У Зеленского сообщили о фейковом сайте шоумена

11:27 20.02.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке – опрос Центра Разумкова

Зеленский лидирует в президентской гонке – опрос Центра Разумкова

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

"Эта опция на столе": Вакарчук о своем походе на парламентские выборы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раду могут пройти 6 партий, лидирует "Слуга народа" – соцопрос КМИС

Полиция изучает информацию об избирательных сетках разной степени масштабности нескольких кандидатов в президенты – Аваков

В "БПП" требуют обнародовать доказательства подкупа ими избирателей

"Радикальная партия" требует отчета силовиков в Раде относительно подкупа избирателей

Вилкул обещает за два года создать 300 тысяч рабочих мест в легкой промышленности

Аваков: Правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах

Националисты провели на Майдане в Киеве "Вече достоинства за чистые выборы"

Верховный суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко по вопросу доступа к Госреестру избирателей

Кива призвал прокуратуру прекратить преследование полицейских, которые выявляют агитсети кандидата от власти

Правоохранители открыли уже 77 дел и 401 протокол по нарушениям на выборах - Аваков

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА