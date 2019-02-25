Зеленский призывает украинцев присоединиться к "Зе!Команде" и предложить свои кандидатуры на главные должности в стране

Шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский призывает украинцев присоединиться к своей команде и предложить своих кандидатов на должности премьер-министра Украины, генерального прокурора, председателя СБУ, министра иностранных дел и министра обороны.

"Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет? Мы вместе с тобой написали программу "Украина мечты". Сейчас следующий шаг - "Команда мечты". Заходи сюда ze2019.com, или сюда Команда Зеленского и предлагай, кто, по твоему мнению, должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, председателем СБУ, министром иностранных дел, министром обороны. Сделаем это вместе! ", - сказал шоумен в видео, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.

При этом на странице Команды В.Зеленского в Facebook добавили, что предложить свою кандидатуру можно заполнив анкету на сайте http://bit.ly/zedream_team.

"Больше никакого кумовства и кулуарных назначений на должности. Демократия в Украине должна стать реальностью вместе с вами. Предложите достойных и авторитетных специалистов, которые могут помочь "Зе!Команде" построить "Страну мечты". Заполните анкету на сайте http://bit.ly/ zedream_team и отмечайте лучших в комментариях. С помощью ваших рекомендаций мы найдем профессиональных и опытных людей", - говорится в сообщении.