Выборы2019

Выборы

09:29 25.02.2019

Вилкул обещает за два года создать 300 тысяч рабочих мест в легкой промышленности

2 мин читать
Вилкул обещает за два года создать 300 тысяч рабочих мест в легкой промышленности

Нардеп, кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул в случае победы на выборах обещает за два года создать 300 тысяч рабочих мест в легкой промышленности.

"У нас талантливые, работящие люди. И не все предприятия еще разрушены. У нас огромный потенциал развития страны, просто эта власть умеет только разрушать и воровать", - сказал он во время посещения производства "Днепркожгалантерея" в городе Днепр, сообщают в пресс-службе политика.

А.Вилкул считает, что действующая власть не только не помогает, но и мешает работать легкой промышленности. Причина – давление проверяющих органов, высокие налоги, коррупция и отсутствие эффективных программ государственной поддержки, подчеркнул нардеп.

"За последние пять лет стало работать очень сложно в связи с такой ситуацией в стране. Последние два месяца таможня просто не дает продыху. Мы не просим помощи – мы справляемся сами, но хотелось бы чтобы просто не мешали. Очень тяжело, очень, выживать сегодня", - сказала Виктория Булах, директор ООО "Кожгалантерея".

Отмечается, что А.Вилкул подготовил пакет предложений по поддержке легкой промышленности. Он включает в себя снижение налогового давления, государственные закупки у отечественного товаропроизводителя, развитие профильного образования.

"Я поддержу украинскую легкую промышленность, и украинцы будут одеваться в дешевую и качественную, новую украинскую одежду, а не в этот секонд-хенд, в который их одела нынешняя власть. И за первые два года минимум 300 тыс людей, преимущественно, конечно же, женщины получат хорошую высокооплачиваемую работу", - заявил кандидат.

Теги: #легкая_промышленность #вилкул #александр_вилкул #оппоблок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:35 21.02.2019
Вилкул: Супрун надо не просто выгнать, а сделать так, чтоб она понесла ответственность

Вилкул: Супрун надо не просто выгнать, а сделать так, чтоб она понесла ответственность

17:23 21.02.2019
Вилкул на ПА ОБСЕ поднял вопрос деоккупации Донбасса и восстановления мира в Украине

Вилкул на ПА ОБСЕ поднял вопрос деоккупации Донбасса и восстановления мира в Украине

18:18 20.02.2019
Вилкул предлагает модель снижения налогового давления на предпринимателей и бизнес

Вилкул предлагает модель снижения налогового давления на предпринимателей и бизнес

18:28 19.02.2019
Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

17:27 19.02.2019
Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

Украинские металлурги поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула

09:27 19.02.2019
Вилкул опередил Бойко в президентском рейтинге – соцопрос

Вилкул опередил Бойко в президентском рейтинге – соцопрос

17:26 15.02.2019
В Николаеве Вилкул вместе с "афганцами" возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам

В Николаеве Вилкул вместе с "афганцами" возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам

16:19 14.02.2019
Вилкул: Чтобы дороги стали нормальными, будет ужесточена ответственность и чиновников, и строительных компаний

Вилкул: Чтобы дороги стали нормальными, будет ужесточена ответственность и чиновников, и строительных компаний

16:18 13.02.2019
Арестованный по подозрению в избиении активистов полицейский Мельник освобожден под залог

Арестованный по подозрению в избиении активистов полицейский Мельник освобожден под залог

13:05 13.02.2019
Колесников: Сергей Левочкин четыре года прожил между кабинетами главы Администрации президента и президента - theБабель

Колесников: Сергей Левочкин четыре года прожил между кабинетами главы Администрации президента и президента - theБабель

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

"Эта опция на столе": Вакарчук о своем походе на парламентские выборы

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков: Правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах

Националисты провели на Майдане в Киеве "Вече достоинства за чистые выборы"

Верховный суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко по вопросу доступа к Госреестру избирателей

Кива призвал прокуратуру прекратить преследование полицейских, которые выявляют агитсети кандидата от власти

Правоохранители открыли уже 77 дел и 401 протокол по нарушениям на выборах - Аваков

Порошенко выступит на Общественном телевидении 4 и 16 марта, Зеленский - 9 и 23 марта, Тимошенко - 10 и 24 марта

ЦИК зарегистрировала 9 наблюдателей от международного экспертного центра избирательных систем

Гриценко назвал пять приоритетов на посту президента

Тимошенко обсудила с директором Всемирного банка в Украине борьбу с коррупцией

Кива: Я готов выйти на Майдан для обеспечения соблюдения закона и порядка в стране

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА