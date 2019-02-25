Вилкул обещает за два года создать 300 тысяч рабочих мест в легкой промышленности

Нардеп, кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул в случае победы на выборах обещает за два года создать 300 тысяч рабочих мест в легкой промышленности.

"У нас талантливые, работящие люди. И не все предприятия еще разрушены. У нас огромный потенциал развития страны, просто эта власть умеет только разрушать и воровать", - сказал он во время посещения производства "Днепркожгалантерея" в городе Днепр, сообщают в пресс-службе политика.

А.Вилкул считает, что действующая власть не только не помогает, но и мешает работать легкой промышленности. Причина – давление проверяющих органов, высокие налоги, коррупция и отсутствие эффективных программ государственной поддержки, подчеркнул нардеп.

"За последние пять лет стало работать очень сложно в связи с такой ситуацией в стране. Последние два месяца таможня просто не дает продыху. Мы не просим помощи – мы справляемся сами, но хотелось бы чтобы просто не мешали. Очень тяжело, очень, выживать сегодня", - сказала Виктория Булах, директор ООО "Кожгалантерея".

Отмечается, что А.Вилкул подготовил пакет предложений по поддержке легкой промышленности. Он включает в себя снижение налогового давления, государственные закупки у отечественного товаропроизводителя, развитие профильного образования.

"Я поддержу украинскую легкую промышленность, и украинцы будут одеваться в дешевую и качественную, новую украинскую одежду, а не в этот секонд-хенд, в который их одела нынешняя власть. И за первые два года минимум 300 тыс людей, преимущественно, конечно же, женщины получат хорошую высокооплачиваемую работу", - заявил кандидат.