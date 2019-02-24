Выборы2019

Выборы

20:59 24.02.2019

Аваков: Правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах

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Аваков: Правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах

Одна тысяча 871 сообщение о нарушениях на выборах главы государства поступило в Министерство внутренних дел и Национальную полицию Украины на данный момент, заявляет глава МВД Арсен Аваков.

"Всего у нас 89 уголовных дел. У нас 422 административных протокола. У нас всего 1 871 обращение, которые распределены равномерно, чтобы никто не говорил, что речь идет о том, что МВД подыгрывает оппозиции, а Генпрокуратура подыгрывает президенту", - сказал А.Аваков в эфире телеканала "1+1" в воскресение вечером.

Министр отметил, что БПП касается 454 нарушения, Батькивщины – 353, Самопомочи – 169, Гражданской позиции – 131, Радикальной партии – 122.

По его словам, чаще всего фиксируются случаи подкупа, незаконной наружной рекламы и хулиганства, когда идет вмешательство в хот митингов и тому подобное.

Теги: #нарушения #аваков #выборы
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