Кива призвал прокуратуру прекратить преследование полицейских, которые выявляют агитсети кандидата от власти

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива призывает органы прокуратуры прекратить преследование сотрудников Нацполиции, которые выявляют агитационные сети кандидата в президенты Петра Порошенко.

«Я сегодня призываю прокуратуру вспомнить о том, что их основная задача - это соблюдение норм закона, а не организация предвыборной кампании Петра Порошенко. Мы требуем немедленно прекратить преследования работников правоохранительных органов, которые ведут активную борьбу с организацией подкупа голосов на президентских выборах 31 марта», - написал глава СПУ написал на своей странице в Facebook, сообщает пресс-служба СПУ

И.Кива напомнил, на сегодня Нацполиция является единственным правоохранительным органом, который встал на защиту волеизъявления украинцев.

«И потому за активную и чёткую позицию, за выполнение должностных обязанностей их безосновательно преследуют и вручают подозрения работники местных органов Прокуратуры. Все это делается под чутким руководством ГПУ. Подкуп избирателей не пройдёт - пора это принять всем участникам процесса, в том числе и Прокуратуре», - подчеркнул лидер украинских социалистов.

И.Кива призвал международных наблюдателей обратить внимание на сложившуюся ситуацию и пообещал защитить права каждого полицейского.

«Как глава профсоюза МВД я буду бороться за каждого нашего сослуживца до последнего. Ребят мы в беде не оставим! Отдельно обращаюсь к генпрокурору Юрию Луценко - вы или займитесь работой, или возьмите отпуск на время избирательной кампании, участие в которой принимает ваш кум Петр», - подчеркнул глава СПУ.

Как известно, в Сумах полиция задержала двух сотрудников избирательного штаба «БПП», подозреваемых в подкупе избирателей. Позже прокуратура обвинила полицейских в превышении служебных полномочий.