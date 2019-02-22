ЦИК зарегистрировала 9 наблюдателей от международного экспертного центра избирательных систем

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 9 официальных наблюдателей от международного экспертного центра избирательных систем (ICES).

"Во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующее обращение, rомиссия зарегистрировала 9 официальных наблюдателей от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) на очередных выборах gрезидента Украины 31 марта 2019", - говорится в сообщении на официальной странице ЦИК в Facebook в пятницу.

Таким образом, по состоянию на 22 февраля Центризбирком зарегистрировал 357 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств за выборами президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.