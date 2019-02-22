Гриценко назвал пять приоритетов на посту президента

Справедливый суд, энергетическая реформа и реформа силового блока, меры, направленные на противодействие трудовой миграции, и решение проблемы депрофессионализации - такие пять приоритетов на посту президента видит лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Суд будет защищать права, свободы и собственность каждого человека на основе закона. Я это гарантирую. Мы это сделаем", - сказал он сказал на пресс-конференции в Кропивницком в пятницу, сообщают в пресс-службе партии.

Вторым своим приоритетом А.Гриценко назвал глубокую реформу системы энергетики. Сюда политик включил и энергосбережение, и тарифную политику. Он подчеркнул, что каждая семья должна платить за коммунальные услуги не более 15% своего совокупного дохода.

"Сейчас наоборот. На субсидиях 6 миллионов домохозяйств, потому что создали коррупционную систему с участием олигархата, когда люди не могут себя обеспечить", - сказал кандидат.

Третий приоритет для А.Гриценко - реформа силового блока. Он подчеркнул, что в Украине существует много силовых структур, но их подавляющее большинство ориентировано и функциями, и обеспечением, и системой подготовки в защиту власти от народа. Лидер "Гражданской позиции" отметил, что будет больше людей в форме с оружием, которые будут защищать народ Украины.

Четвертым своим приоритетом кандидат назвал комплекс мер экономического характера и сферы безопасности, чтобы остановить отток людей за границу и стимулировать их возвращение.

"Пятое - решение проблемы депрофессионализации - создание кадрового потенциала на всех уровнях - от рабочей профессии к министрам и президентов. Это и комплексная реформа образования, и стимулирование включения предпринимателей в систему подготовки", - рассказал А.Гриценко.