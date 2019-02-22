Тимошенко обсудила с директором Всемирного банка в Украине борьбу с коррупцией

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

"Встреча с вами является приоритетом для нашей команды. Я хотела бы поблагодарить Всемирный банк за поддержку Украины всеми возможными способами. Мы это очень ценим", - подчеркнула Ю.Тимошенко, сообщают в пресс-службе партии в пятницу.

Со своей стороны С.Кахконен отметила, что Всемирный банк является долгосрочным партнером Украины.

"Нашими основными задачами являются улучшение жизни людей, модернизация экономики и превращение Украины в процветающую страну", - сказала она.

В "Батькивщине" подчеркнули, что во время встречи речь шла о главных тенденциях в глобальной экономике, социально-экономической ситуации в Украине и сотрудничестве нашего государства со Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами. При этом особое внимание было уделено борьбе с коррупцией в нашем государстве.

"Юлия Тимошенко ознакомила свою собеседницу с основными положениями программы "Новый экономический курс", разработанной группой независимых экспертов по инициативе лидера партии "Батькивщина", в частности стратегию партии в финансовой и экономической сферах", - говорится в сообщении.