Выборы2019

Выборы

16:52 22.02.2019

Кива: Я готов выйти на Майдан для обеспечения соблюдения закона и порядка в стране

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Кива: Я готов выйти на Майдан для обеспечения соблюдения закона и порядка в стране

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявляет о готовности защитить честность волеизъявления украинцев на президентских выборах.

"Да, я готов выйти на Майдан. Я буду бороться всеми силами против этого преступного режима для достижения законности и порядка в нашей стране", - сказал он в эфире телеканала "НАШ", сообщают в пресс-службе политсилы в пятницу.

И.Кива отметил, что для агитации и фальсификаций некоторые участники процесса уже привлекают админресурс и правоохранительные органы.

"Готовится масштабная фальсификация в истории Украины. Потому что и цена проигрыша велика, никто не даст этим негодяям пойти безнаказанно, без ответственности перед украинским народом. Я уверен, что их ждут огромные тюремные сроки, конфискация награбленного имущества. Новый президент, новый парламент обязательно добьются наказание за все то горе, которое они принесли людям", - подчеркнул лидер СПУ.

В связи с этим он отметил, что нынешние руководители страны пойдут на любые действия для сохранения своих должностей.

"Сегодняшняя власть готовит скупку голосов и фальсификации выборов, а в случае неудачи - кровавый сценарий, который свернет и аннулирует президентские выборы. Они могут устраивать любые провокации и сталкивать головами", - сказал глава партии.

Теги: #кива #спу
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