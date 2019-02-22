Выборы2019

Выборы

15:10 22.02.2019

Тимошенко приветствует отказ МВД и Авакова "крышевать" нарушения на выборах

1 мин читать
Тимошенко приветствует отказ МВД и Авакова "крышевать" нарушения на выборах

Кандидат в президенты, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко приветствует позицию Министерства внутренних дел относительно борьбы с фальсификациями на выборах.

"Я рада тому, что впервые в истории политических выборов министр внутренних дел не будет прикрывать фальсификации и подкуп, которые будут осуществляться действующим президентом. Всегда Министерство внутренних дел "крышевало" такие вещи", - сказала она на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

Ю.Тимошенко добавила: "Сегодня я точно знаю, что в силу сложившихся политических обстоятельств, политических отношений, я верю в то, что Министерство внутренних дел и министр внутренних дел Арсен Аваков будут абсолютно преданно работать для того, чтобы фальсификации и подкуп не состоялись, и чтобы вообще страна видела, что происходит за кулисами президентских выборов".

Политик заявила, что приветствует такую позицию главы МВД А.Авакова.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о неформальных встречах с министром, она отметила, что все ее встречи с А.Аваковым в последнее время были посвящены подаче ею заявлений о нарушениях во время выборов.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта.

Теги: #тимошенко #батькивщина #аваков #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:49 22.02.2019
Участие Зеленского в выборах президента является "экспериментом", ответственность за его результаты будет на избирателях – Тимошенко

Участие Зеленского в выборах президента является "экспериментом", ответственность за его результаты будет на избирателях – Тимошенко

15:35 22.02.2019
Гриценко считает правдивой информацию о том, что СБУ "крышует" организацию С14

Гриценко считает правдивой информацию о том, что СБУ "крышует" организацию С14

15:29 22.02.2019
Зеленский приближается к Порошенко в президентской гонке по ставкам букмекеров bwin и "Фаворит спорт"

Зеленский приближается к Порошенко в президентской гонке по ставкам букмекеров bwin и "Фаворит спорт"

15:19 22.02.2019
Зеленский приближается к Порошенко в президентской гонке по ставкам букмекеров bwin и "Фаворит спорт"

Зеленский приближается к Порошенко в президентской гонке по ставкам букмекеров bwin и "Фаворит спорт"

15:17 22.02.2019
Тимошенко обвиняет Порошенко в попытке подкупить избирателей бюджетными деньгами и "черным налом"

Тимошенко обвиняет Порошенко в попытке подкупить избирателей бюджетными деньгами и "черным налом"

15:00 22.02.2019
Нардеп от "Батькивщины" Руслан Богдан прокомментировал обвинения в своей причастности к созданию "избирательной пирамиды"

Нардеп от "Батькивщины" Руслан Богдан прокомментировал обвинения в своей причастности к созданию "избирательной пирамиды"

14:55 22.02.2019
Участие Зеленского в выборах президента является "экспериментом", ответственность за его результаты будет на избирателях – Тимошенко

Участие Зеленского в выборах президента является "экспериментом", ответственность за его результаты будет на избирателях – Тимошенко

14:26 22.02.2019
Тимошенко отрицает причастность нардепа Дубиля к координации "избирательной пирамиды"

Тимошенко отрицает причастность нардепа Дубиля к координации "избирательной пирамиды"

14:21 22.02.2019
Тимошенко отрицает причастность нардепа Дубиля к координации "избирательной пирамиды"

Тимошенко отрицает причастность нардепа Дубиля к координации "избирательной пирамиды"

13:59 22.02.2019
В Кропивницком началась пресс-конференция Гриценко

В Кропивницком началась пресс-конференция Гриценко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

"Эта опция на столе": Вакарчук о своем походе на парламентские выборы

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко осудил связи СБУ с организацией С14

Слово офицера: насколько последовательный кандидат Анатолий Гриценко? - "Украинская правда"

В Киеве началась пресс-конференция Юлии Тимошенко

Кандидат Шевченко. "Мне денег всегда хватало" - "Главком"

Аваков о попытках дискредитации МВД в предвыборной гонке: не сахарные, не растаем

Выборы-2019: в Нацполиции уже зарегестрировали более 1,7 тыс. сообщений о предвыборных нарушениях

Неизвестные разбили стекла в двери общественной приемной БПП в Виннице

Две трети украинцев пойдут на президентские выборы

Опрос "Социса": Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним следует Порошенко, Тимошенко – на третьем месте

Ющенко: Я выберу того кандидата, который даст ответ на пять основных вопросов, которые беспокоят Украину

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА