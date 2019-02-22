Тимошенко приветствует отказ МВД и Авакова "крышевать" нарушения на выборах

Кандидат в президенты, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко приветствует позицию Министерства внутренних дел относительно борьбы с фальсификациями на выборах.

"Я рада тому, что впервые в истории политических выборов министр внутренних дел не будет прикрывать фальсификации и подкуп, которые будут осуществляться действующим президентом. Всегда Министерство внутренних дел "крышевало" такие вещи", - сказала она на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

Ю.Тимошенко добавила: "Сегодня я точно знаю, что в силу сложившихся политических обстоятельств, политических отношений, я верю в то, что Министерство внутренних дел и министр внутренних дел Арсен Аваков будут абсолютно преданно работать для того, чтобы фальсификации и подкуп не состоялись, и чтобы вообще страна видела, что происходит за кулисами президентских выборов".

Политик заявила, что приветствует такую позицию главы МВД А.Авакова.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о неформальных встречах с министром, она отметила, что все ее встречи с А.Аваковым в последнее время были посвящены подаче ею заявлений о нарушениях во время выборов.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта.