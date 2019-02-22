Тимошенко отрицает причастность нардепа Дубиля к координации "избирательной пирамиды"

Кандидат в президенты, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко опровергает информацию о якобы причастности членов ее команды, в частности народного депутата Валерия Дубиля, к организации работы "пирамиды" для подкупа избирателей.

"Я хочу категорически опровергнуть эти вещи. Наша команда "Батькивщины" за все время выборов – и об этом знают все люди в стране – никогда в жизни не подкупала избирателей и никогда этим заниматься не будет", - сказала она на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

Политик назвала информацию о создании сети для подкупа избирателей "бредом, которым занимаются провокаторы в СБУ".

"Что касается оскорбления членов нашей команды Валерия Дубиля и Руслана Богдана – это достойные люди, которые вместе со мной борются за то, чтобы старая система упала", - сказала она.

По словам Ю.Тимошенко, Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура превратились в орган политических репрессий и давления.

Накануне заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил на брифинге о том, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем "избирательной пирамиды", действовавшей в разных регионах Украины. Он не назвал имя этого нардепа.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из них был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.