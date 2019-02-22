Выборы2019

Выборы

13:59 22.02.2019

В Кропивницком началась пресс-конференция Гриценко

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В Кропивницком началась пресс-конференция Гриценко

В Кропивницком началась пресс-конференция лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

Трансляция происходит на странице в Facebook политика.

Теги: #гражданская_позиция #видео2019 #выборы #гриценко
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