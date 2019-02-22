В Кропивницком началась пресс-конференция Гриценко
В Кропивницком началась пресс-конференция лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.
Трансляция происходит на странице в Facebook политика.
В Кропивницком началась пресс-конференция лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.
Трансляция происходит на странице в Facebook политика.
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