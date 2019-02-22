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13:32 22.02.2019

Гриценко осудил связи СБУ с организацией С14

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Гриценко осудил связи СБУ с организацией С14

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко осудил связи Службы безопасности Украины с радикальной организацией С14.

"Руководство СБУ полностью ушло в разнос - за пределы Закона и человеческой морали. Порошенко не останавливает - он руководит, через начальника личной охраны генерала Федорова. Я уже дал показания в Нацполиции и всех публично предупредил: Авакова - чтобы перекрыл границу и не выпустил преступников с Украины, зарубежных послов - чтобы не впустили их к себе, Порошенко и генералов - об ответственности перед законом. Генералы Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко - они провоцируют насилие в стране - запомните эти фамилии!", - написал А.Гриценко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что проверил информацию о связи СБУ с С14 и она оказалась правдивой.

"Проверил через честных офицеров СБУ - правда", - сказал политик.

Как сообщалось, 28 ноября 2018 года в Одессе группа неизвестных совершила нападение на А.Гриценко и партийцев "Гражданской позиции". Трое получили сотрясение мозга. Кандидат в президенты обвинил в этом Петра Порошенко, руководителя его личной охраны генерал-майора Юрия Федорова, заместителя председателя СБУ генерал-лейтенанта Виктора Кононенко и руководителя СБУ в Одессе генерал-майора Александра Довженко.

Теги: #сбу #с14 #гриценко
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