В Киеве началась пресс-конференция Юлии Тимошенко
В Киеве продолжается пресс-конференция лидера "Батькивщины", кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
Трансляция происходит на странице Ю.Тимошенко в Facebook.
В Киеве продолжается пресс-конференция лидера "Батькивщины", кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
Трансляция происходит на странице Ю.Тимошенко в Facebook.
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