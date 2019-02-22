Кандидат Шевченко. "Мне денег всегда хватало" - "Главком"

Эксклюзивное интервью Александра Шевченко "Главкому"

(подается на языке оригинала)

За даними ЗМІ, курортом номер один в Україні "Буковель" Шевченко зробив не сам, а завдяки свого покровителя – олігарха Ігоря Коломойського. Шевченко – директор ТОВ "Скорзонера" – компанії, яка є власником гірськолижного курорту. Кінцевим бенефіціаром "Буковелю" є олігарх Ігор Коломойський. Раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами порушення законодавства під час виділення земельних ділянок під будівництво курорту – за версією слідства, землю було куплено за безпідставно заниженими цінами.



Шевченко двічі обирався до Верховної Ради. Вперше потрапив до парламенту навесні 2014 року – коли переміг на довиборах до Верховної Ради на 83-му виборчому окрузі (Івано-Франківська область). Найяскравішим моментом каденції Шевченка стала його бійка з радикалом Олегом Ляшком.



Через кілька місяців знову пішов на парламентські вибори на 83-му окрузі, після отримання мандата нардепа вступив у президентську фракцію. В 2015 році відносини між Коломойським і Порошенком зіпсувалися, і Шевченко пішов з БПП разом з іншими людьми Коломойського.



Має цивільну дружину, виховує шістьох дітей.



Кандидатом на президентські вибори Шевченка висунуло Українське об'єднання патріотів ("Укроп") – політсилу пов'язують з Ігорем Коломойським.

Анкета кандидата у президенти України Олександра Шевченка

Зріст



186 см.



Вага



115 кг.



Знак зодіаку



Овен.



Улюблений колір



Червоний.



Що дає відчуття щастя?



Щастя – це коли всі навколо щасливі.



Що найбільше лякає?



Відсутність правил.



Що найбільше дратує?



Брехливі чутки.



Ким хотіли стати у дитинстві?



Чесним правоохоронцем.



Улюблена гра?



Волейбол.



Хто вас привів у політику?



Український народ.



Кого вважаєте основним конкурентом?



Байдужість і зневіру людей.



Кому ніколи не потиснете руку?



Не зарікаюся.



Хто для вас моральний авторитет?



Господь наш Ісус Христос.

Остання прочитана книжка?



"Діалог лікує рани" Блаженнішого Святослава Шевчука.



Якою мовою думаєте?



Українською.



Як часто ходите до церкви?



Часто. До сповіді, до причастя.



У які прикмети вірите?



Не вірю в прикмети. Вірю в Бога.



Яких звичок хотіли б позбутися?



Менше їсти солодкого.



Ким би стали, якби не були політиком?



Продовжував би розвивати "Буковель". Будував би дороги за найновішими світовими технологіями. Займався б цифровими стартапами, новими технологіями енергозбереження та енергоефективності. Навчався б нового…



Скільки грошей вам потрібно для щастя?



Щастя кількістю грошей не вимірюється. Мені грошей завжди вистачало – і коли їх не було, і коли вони з’явилися. Гроші – це інструмент розвитку та інструмент для забезпечення добробуту як елемента щастя. Ніколи гроші не накопичував – усе зароблене реінвестував у розвиток "Буковелю", у створення робочих місць, дуже суттєву частину – на благодійні та соціальні проекти і програми.



Що вважаєте своєю найбільшою помилкою у житті?



Віру в те, що в політиці за мене хтось щось зробить. Тому довго й не йшов у політику.



Що вважаєте своїм головним досягненням у житті?



Щоденне вдосконалення у вірі в Бога. Моя родина, шестеро дітей – три доньки, три сини й «сьома дитина» – Буковель.



Що має статися, щоб ви пішли з політики?



Коли система державного управління буде налаштована на служіння людям без можливості рецидивів щодо спроб узурпації й грабежу країни – тоді з радістю піду з політики. Коли щасливі будуть всі навкруг, і діти України повернуться додому.



Ваше перше рішення на посаді президента?



Не дозволити корупціонерам утекти за межі держави.

Декларація кандидата



В оренді у Шевченка будинок 193,3 кв. м, два офіси 113,7 кв. м і 50,2 кв. м в Івано-Франківській області. В оренді офіс в Києві 318,2 кв. м.



У цивільної дружини Тетяни Шевченко у власності три ділянки загальною площею 0,36 га, нежитлове приміщення 237,2 кв. м в Івано-Франківській області. Квартира 672,2 кв. м в Івано-Франківську. В оренді – будинок 193,3 кв. м в Івано-Франківській області та квартира площею 324 кв. м у Козині (Київська область).



Шевченко також задекларував наручні чоловічі годинники Breitling, Longines, Ulysse Nardin (2 шт.), Rolex. У співмешканки – кільце з діамантом і годинник фірми Chopard. В оренді Toyota Sequoia 2008 року, власником якого є ТОВ "Буковель".



Олександру Шевченку належить ТОВ "Горизонт", Тетяні Шевченко – ТзОВ "Галичина-Цукор".



Наталія Сокирчук, "Главком"