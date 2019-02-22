Аваков о попытках дискредитации МВД в предвыборной гонке: не сахарные, не растаем

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о попытках дискредитировать полицию во время предвыборной гонки.

"Кому-то может не нравиться активность полиции в прекращении нарушений на выборах. Пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем", - написал министр в Твиттер в пятницу.

А.Аваков заверил, что МВД будет "честно, законно исполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков".

"От Нацполиции Украины требую четких действий в рамках закона", - написал глава МВД.