Выборы-2019: в Нацполиции уже зарегестрировали более 1,7 тыс. сообщений о предвыборных нарушениях

С начала предвыборной компании Национальная полиция зарегистрировала 1741 сообщение, связанное с нарушением избирательного законодательства, сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Всего с начала избирательного процесса зарегистрировано 1741 сообщение, связанное с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1102, подкупом избирателей - 130, повреждением имущества - 30 и хулиганством - 27", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что по указанным фактам открыты 77 уголовных производств. Из них 39 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 38 - с проведением предвыборной кампании. Составлен 401 административный протокол. Также работники полиции проверяют 360 сообщений согласно закону "Об обращениях граждан".

По данным ведомства, только за минувшие сутки в Украине зарегистрированы 83 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, 3 из них внесены в ЕДР, составлены 10 административных протоколов. Больше всего сообщений поступило в Киеве, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.