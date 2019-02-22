Неизвестные разбили стекла в двери общественной приемной БПП в Виннице

Полиция устанавливает лиц, которые минувшей ночью разбили стекла во входной двери общественной приемной одной из политических партий в Виннице. По информации местных СМИ, это приемная Винницкой городской организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Винницкой области, около семи утра на спецлинию полиции "102" поступило сообщение, что неизвестные разбили окна входной двери общественной приемной одной из политических партий в Виннице по ул.Соборная.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, проводится осмотр. Устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения.

В действиях злоумышленников усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Местные сайты сообщили, что инцидент произошел в офисе общественной приемной Винницкой городской организации "БПП "Солидарность". На распространенных фото видно указание местной ячейки партии.