Выборы2019

Выборы

11:02 22.02.2019

Две трети украинцев пойдут на президентские выборы

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Две трети украинцев пойдут на президентские выборы

На президентских выборах в Украине, которые состоятся 31 марта 2019, обязательно проголосуют 70,8% наших соотечественников.

Об этом свидетельствуют данные обнародованного в пятницу опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

В то же время социологи сообщают, что 20% опрошенных еще не определились в своих намерениях прийти на избирательные участки в день голосования. И только около 9% уверенно заявляют, что не будут голосовать.

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел общенациональное исследование с 8 по 18 февраля 2019 года. Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Статистическая погрешность исследования +/- 2,1%.

Теги: #социс #украинцы #опрос #выборы
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