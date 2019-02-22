Две трети украинцев пойдут на президентские выборы

На президентских выборах в Украине, которые состоятся 31 марта 2019, обязательно проголосуют 70,8% наших соотечественников.

Об этом свидетельствуют данные обнародованного в пятницу опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

В то же время социологи сообщают, что 20% опрошенных еще не определились в своих намерениях прийти на избирательные участки в день голосования. И только около 9% уверенно заявляют, что не будут голосовать.

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел общенациональное исследование с 8 по 18 февраля 2019 года. Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Статистическая погрешность исследования +/- 2,1%.