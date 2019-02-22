Ющенко: Я выберу того кандидата, который даст ответ на пять основных вопросов, которые беспокоят Украину

Третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью "Радио Свобода" рассказал о том, кто для страны может быть лучшим президентом и о пяти основных требований к кандидатам по которым он будет выбирать главу государства.

Отвечая на вопрос, кто Петр Порошенко или Юлия Тимошенко может быть лучшим президентом, В.Ющенко сказал: "Лучший президент - тот, кто даст ответ на пять главных вопросов, которые у нас стоят на повестке дня".

По его словам, первый вопрос - война, второе - политика безопасности, третий вопрос - политика национального восстановления и национального становления Украины.

"Я имею в виду, 45 млн украинцев, которые шаг за шагом через национальное осознание должны стать одной семьей... Нации начинаются с 6-7 базовых вещей. На первом месте стоит язык. Это тот базовый социальный клей, который 45 млн может склеить в семью", - сказал В.Ющенко.

Четвертый вопрос, на который он ждет ответа от кандидата, он назвал экономический план для страны. Про пятый вопрос В.Ющенко ничего не рассказал.