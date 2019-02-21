В Сумах открыто дело из-за незаконных действий полицейских в офисе одной из партий

Сотрудники полиции в г.Сумы превысили служебные полномочия – прибыв в офис одной из политических партий после получения сообщения о якобы незаконном использовании помещения, они без законных оснований задержали двух человек и опечатали здание.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, в четверг в Сумах на линию "102" от неустановленного лица поступило сообщение о якобы незаконном использовании помещения в доме по ул.Курская.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники отдела превенции Сумского отдела полиции выяснили, что там находится офис одной из политических партий.

"Без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники). Само помещение правоохранители без соответствующих разрешений опечатали. Лишь после вмешательства сотрудников прокуратуры незаконно задержанные граждане были освобождены", - информирует пресс-служба облпрокуратуры.

По факту превышения сотрудниками полиции власти и служебных полномочий начато уголовное производство. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 170 (препятствование законной деятельности политических партий) и ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконные задержания) УК Украины.

Осуществление досудебного расследования в этом производстве поручено следователям Управления СБУ в Сумской области. Продолжаются первоочередные следственные действия.