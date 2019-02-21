В ЦИК объяснили, как будут предоставлять эфирное время кандидатам в президенты

Каждому из кандидатов перед выборами дадут по 30 минут на общенациональном канале и на радио, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Каждому зарегистрированному кандидату предоставляется время для проведения предвыборной агитации - не менее 30 минут на общенациональном телеканале и не менее 30 минут на радио. Время предоставляется на каждом указанном канале - по 15 минут в два этапа", - сказала Т.Слипачук, передает "РБК -Украина".

Она отметила, что предоставят эфирное время за счет средств государственного бюджета, выделяемых на подготовку и проведение выборов.