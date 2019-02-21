Выборы2019

Выборы

18:29 21.02.2019

Кучма о нынешних выборах президента: Люди не верят, что кампания может быть честной

1 мин читать
Кучма о нынешних выборах президента: Люди не верят, что кампания может быть честной

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма подчеркивает, что во времена, когда он баллотировался на пост главы государства, не было "технических кандидатов", а нынешние избирательные кампании не отличаются честностью.

"Мы тогда не понимали, что такое понятие "технический кандидат". Я считаю, что те выборы были самыми честными", - сказал Л.Кучма журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, использовались ли "технические кандидаты" во время выборов, когда баллотировался он.

По его словам, сейчас настолько большая разница в избирательных кампаниях, что "люди действительно не верят, что кампания может быть честной". "Тем более, мы даем такие яркие примеры, мы к этому даже не стремимся", - добавил второй президент.

Л.Кучма предположил: "Любые выборы, которые сейчас пройдут, - обязательно политические силы будут кричать, что "подтасовка", "нечестные" и т.д. Будут делать попытки еще, не дай Боже, делать какой-то очередной Майдан".

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Теги: #выборы #кучма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:53 21.02.2019
Кучма о курсе Украины в ЕС и НАТО: Евросоюз будет смотреть на большого соседа – на Россию

Кучма о курсе Украины в ЕС и НАТО: Евросоюз будет смотреть на большого соседа – на Россию

17:50 21.02.2019
Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

16:27 21.02.2019
В избирательном штабе Порошенко обещают информировать, какие поездки президента будут предвыборными

В избирательном штабе Порошенко обещают информировать, какие поездки президента будут предвыборными

16:14 21.02.2019
Голословность обвинений Порошенко в нарушении ним избирательного законодательства уже подтверждают суды, заявляют в его штабе

Голословность обвинений Порошенко в нарушении ним избирательного законодательства уже подтверждают суды, заявляют в его штабе

15:47 21.02.2019
В рамках дела "избирательной пирамиды" в областях проведены более 50 обысков – Генпрокуратура

В рамках дела "избирательной пирамиды" в областях проведены более 50 обысков – Генпрокуратура

15:22 21.02.2019
Журналист Шустер анонсировал запуск проекта "Шустер онлайн", который будет посвящен выборам

Журналист Шустер анонсировал запуск проекта "Шустер онлайн", который будет посвящен выборам

15:01 21.02.2019
Журналист Шустер анонсировал запуск "Шустер онлайн" о выборах

Журналист Шустер анонсировал запуск "Шустер онлайн" о выборах

15:00 21.02.2019
Тимошенко обещает создать условия для инновационного развития Украины

Тимошенко обещает создать условия для инновационного развития Украины

14:31 21.02.2019
Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

14:28 21.02.2019
Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко по неоплаченной агитации, в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко по неоплаченной агитации, в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кучма о курсе Украины в ЕС и НАТО: Евросоюз будет смотреть на большого соседа – на Россию

Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

В избирательном штабе Порошенко обещают информировать, какие поездки президента будут предвыборными

Голословность обвинений Порошенко в нарушении ним избирательного законодательства уже подтверждают суды, заявляют в его штабе

В рамках дела "избирательной пирамиды" в областях проведены более 50 обысков – Генпрокуратура

Журналист Шустер анонсировал запуск проекта "Шустер онлайн", который будет посвящен выборам

Журналист Шустер анонсировал запуск "Шустер онлайн" о выборах

Тимошенко обещает создать условия для инновационного развития Украины

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко по неоплаченной агитации, в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские фермеры поддерживают Юлию Тимошенко как будущего президента

Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

Вилкул: Супрун надо не просто выгнать, а сделать так, чтоб она понесла ответственность

Гриценко подписал совместный план действий с Федерацией работодателей Украины об объединении усилий для ускорения развития экономики

Вилкул на ПА ОБСЕ поднял вопрос деоккупации Донбасса и восстановления мира в Украине

У Зеленского представили руководителя "Зе!Команды" в Николаеве

Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко лидируют в президентском рейтинге - опрос

Юристы избирательного штаба Порошенко заявили в прокуратуру о превышении полицейскими полномочий за срыв тренинга членов УИК в Козельце

Социологи объяснили, почему Бойко лидирует в президентских рейтингах на Донбассе

Зеленский сказал, что не для того идет в президенты, чтобы возвращать ПриватБанк Коломойскому - Данилюк

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА