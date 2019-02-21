Кучма о нынешних выборах президента: Люди не верят, что кампания может быть честной

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма подчеркивает, что во времена, когда он баллотировался на пост главы государства, не было "технических кандидатов", а нынешние избирательные кампании не отличаются честностью.

"Мы тогда не понимали, что такое понятие "технический кандидат". Я считаю, что те выборы были самыми честными", - сказал Л.Кучма журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, использовались ли "технические кандидаты" во время выборов, когда баллотировался он.

По его словам, сейчас настолько большая разница в избирательных кампаниях, что "люди действительно не верят, что кампания может быть честной". "Тем более, мы даем такие яркие примеры, мы к этому даже не стремимся", - добавил второй президент.

Л.Кучма предположил: "Любые выборы, которые сейчас пройдут, - обязательно политические силы будут кричать, что "подтасовка", "нечестные" и т.д. Будут делать попытки еще, не дай Боже, делать какой-то очередной Майдан".

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.