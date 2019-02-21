Выборы2019

Выборы

18:19 21.02.2019

Украинские фермеры поддерживают Юлию Тимошенко как будущего президента

2 мин читать
Украинские фермеры поддерживают Юлию Тимошенко как будущего президента

(подается на языке оригинала)

Лише Юлія Тимошенко має план розвитку українського фермерства, тому аграрії підтримують лідера "Батьківщини" на президентських виборах, заявили сьогодні на прес-конференції УНІАН представники фермерських організацій.

Голова Союзу українського селянства Іван Томич наголосив, що саме за Юлії Тимошенко уряд вирішив велику кількість проблемних питань в аграрній галузі, зокрема ухвалив програму з розвитку та обслуговування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів  передбачала більше 1 мільярда на 7 років – на підтримки дрібного товаровиробника. І за умови реалізації програми, яка передбачала найбільшу за всю історію незалежної України фінансову та матеріальну підтримку галузі ми мали б потужного фермера і багате село, переконаний І.Томич.

"У часи прем’єрства Тимошенко були виділені значні квоти на підтримку фермерства, створювалися кооперативи. Та прийшла інша влада і закрила програму, зупинила її фінансування, знищивши все напрацьоване", - обурився голова Союзу українського селянства.

Україні треба формувати сімейний фермерський устрій, який дасть можливість повною мірою використовувати величезний аграрний потенціал. Тоді українці не втікатимуть на заробітки ну сусідні європейські країни, де кількість фермерських господарств у 500, 700 і навіть в тисячу разів більше, ніж  у нашій державі, наголошують фермери.

 "У Новому курсі Юлії Тимошенко ми бачимо чіткі орієнтири – як зберегти фермера, робити якісну пі конкурентну продукцію, дати якісну продукцію і як подолати бідність", - наголосив І.Томич.

Зі свого боку, голова Чернігівської обласної Асоціації фермерів та приватних землевласників Іван Якуб звернув увагу на проблеми тваринництва: сьогодні гроші від держави переважно йдуть на монополії.

"Так, на 1 курку – припадає 350 грн дотацій. Та це ж золота курка, яка несе золоті яйця. Інші галузі тваринництва відійшли на другий план і занепадають", - зазначив він.

Та головне для аграріїв – це доступні кредити, адже зараз вони не можуть взяти гроші у державних банках через кабальні умови, додав І.Якуб.

"Сьогодні країні потрібен порятунок. Команда фермерів щиро вірить в те, що коли стане Президентом Тимошенко, село стане заможними і ми забудемо, що таке бідність", - підсумували на прес-конференції.

Теги: #мнения2019 #тимошенко #фермери
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:50 21.02.2019
Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

17:36 21.02.2019
Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

16:12 21.02.2019
Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко лидируют в президентском рейтинге - опрос

Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко лидируют в президентском рейтинге - опрос

15:00 21.02.2019
Тимошенко обещает создать условия для инновационного развития Украины

Тимошенко обещает создать условия для инновационного развития Украины

14:31 21.02.2019
Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

14:28 21.02.2019
Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко по неоплаченной агитации, в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко по неоплаченной агитации, в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

12:54 21.02.2019
Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях во время предвыборной агитации

Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях во время предвыборной агитации

11:53 21.02.2019
Правоохранители проводят обыски у представителей штаба Тимошенко в Запорожской области

Правоохранители проводят обыски у представителей штаба Тимошенко в Запорожской области

10:59 21.02.2019
За кого будет голосовать молодежь на президентских выборах и почему - "Украинская правда"

За кого будет голосовать молодежь на президентских выборах и почему - "Украинская правда"

19:57 20.02.2019
Тимошенко обещает вернуть социальную справедливость и заботиться о гражданах

Тимошенко обещает вернуть социальную справедливость и заботиться о гражданах

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко лидируют в президентском рейтинге - опрос

Тимошенко обещает создать условия для инновационного развития Украины

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко по неоплаченной агитации, в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях во время предвыборной агитации

Правоохранители проводят обыски у представителей штаба Тимошенко в Запорожской области

За кого будет голосовать молодежь на президентских выборах и почему - "Украинская правда"

Тимошенко обещает вернуть социальную справедливость и заботиться о гражданах

ПОСЛЕДНЕЕ

Кучма о нынешних выборах президента: Люди не верят, что кампания может быть честной

Вилкул: Супрун надо не просто выгнать, а сделать так, чтоб она понесла ответственность

Гриценко подписал совместный план действий с Федерацией работодателей Украины об объединении усилий для ускорения развития экономики

Вилкул на ПА ОБСЕ поднял вопрос деоккупации Донбасса и восстановления мира в Украине

У Зеленского представили руководителя "Зе!Команды" в Николаеве

В избирательном штабе Порошенко обещают информировать, какие поездки президента будут предвыборными

Голословность обвинений Порошенко в нарушении ним избирательного законодательства уже подтверждают суды, заявляют в его штабе

Юристы избирательного штаба Порошенко заявили в прокуратуру о превышении полицейскими полномочий за срыв тренинга членов УИК в Козельце

В рамках дела "избирательной пирамиды" в областях проведены более 50 обысков – Генпрокуратура

Журналист Шустер анонсировал запуск проекта "Шустер онлайн", который будет посвящен выборам

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА