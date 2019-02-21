Украинские фермеры поддерживают Юлию Тимошенко как будущего президента

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Лише Юлія Тимошенко має план розвитку українського фермерства, тому аграрії підтримують лідера "Батьківщини" на президентських виборах, заявили сьогодні на прес-конференції УНІАН представники фермерських організацій.

Голова Союзу українського селянства Іван Томич наголосив, що саме за Юлії Тимошенко уряд вирішив велику кількість проблемних питань в аграрній галузі, зокрема ухвалив програму з розвитку та обслуговування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів передбачала більше 1 мільярда на 7 років – на підтримки дрібного товаровиробника. І за умови реалізації програми, яка передбачала найбільшу за всю історію незалежної України фінансову та матеріальну підтримку галузі ми мали б потужного фермера і багате село, переконаний І.Томич.

"У часи прем’єрства Тимошенко були виділені значні квоти на підтримку фермерства, створювалися кооперативи. Та прийшла інша влада і закрила програму, зупинила її фінансування, знищивши все напрацьоване", - обурився голова Союзу українського селянства.

Україні треба формувати сімейний фермерський устрій, який дасть можливість повною мірою використовувати величезний аграрний потенціал. Тоді українці не втікатимуть на заробітки ну сусідні європейські країни, де кількість фермерських господарств у 500, 700 і навіть в тисячу разів більше, ніж у нашій державі, наголошують фермери.

"У Новому курсі Юлії Тимошенко ми бачимо чіткі орієнтири – як зберегти фермера, робити якісну пі конкурентну продукцію, дати якісну продукцію і як подолати бідність", - наголосив І.Томич.

Зі свого боку, голова Чернігівської обласної Асоціації фермерів та приватних землевласників Іван Якуб звернув увагу на проблеми тваринництва: сьогодні гроші від держави переважно йдуть на монополії.

"Так, на 1 курку – припадає 350 грн дотацій. Та це ж золота курка, яка несе золоті яйця. Інші галузі тваринництва відійшли на другий план і занепадають", - зазначив він.

Та головне для аграріїв – це доступні кредити, адже зараз вони не можуть взяти гроші у державних банках через кабальні умови, додав І.Якуб.

"Сьогодні країні потрібен порятунок. Команда фермерів щиро вірить в те, що коли стане Президентом Тимошенко, село стане заможними і ми забудемо, що таке бідність", - підсумували на прес-конференції.