Вилкул на ПА ОБСЕ поднял вопрос деоккупации Донбасса и восстановления мира в Украине

В Вене стартовала 18-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Член Постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее ОБСЕ, кандидат в президенты Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, принял участие в работе совместного заседания трех общих комитетов, а также выступил на заседании общего комитета по Демократии и правам человека. В центре внимания комитетов – вопросы безопасности и пути решения существующих конфликтов, защита прав человека в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба "Оппоблока".

На встрече политик представил международным партнерам свою позицию относительно блокады Донбасса и рассказал о своем мирном Плане и законодательных инициативах по снятию блокады Донбасса.

Он также подчеркнул, что блокада является прямым нарушением Конституции Украины и прав украинских граждан. Кроме того, организовав блокаду Донбасса, власть нарушает взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.

Выступая на заседании Общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, Александр Вилкул сказал: "Первый шаг к миру в Украине – это снять блокаду Донбасса – энергетическую, экономическую, транспортную и важнее всего – гуманитарную. Необходимо восстановить поставки продуктов питания, выплаты пенсий, выплаты социальной помощи. И здесь, в Вене, с международными партнерами мы обсуждали, в том числе, и мои законопроекты, связанные с деблокадой Донбасса, потому что они полностью совпадают с позицией ОБСЕ. Есть выигранные суды о восстановлении выплат жителям региона, которые нынешняя украинская власть игнорирует, потому что ей выгодна война. Они от этого получают и политические плюсы, консолидируя радикально настроенную часть избирателей, и слишком большая коррупция на войне".

В ОБСЕ, в целом, с позицией политика согласны, так как, по мнению разных представителей ОБСЕ, от блокады Донбасса прежде всего, страдают люди и это наносит колоссальный социально-экономический удар по Украине.

Многие представители европейских стран также высказали убеждение в том, что в конфликтных ситуациях власть не может блокировать собственных граждан и лишать их поддержки. Для европейских демократических стран – это неприемлемо, так как, несмотря ни на что, при любых проблемах и обстоятельствах власть страны должна делать все возможное, чтобы защитить социальные, экономические и гуманитарные права своих граждан.