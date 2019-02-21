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16:14 21.02.2019

Голословность обвинений Порошенко в нарушении ним избирательного законодательства уже подтверждают суды, заявляют в его штабе

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Голословность обвинений Порошенко в нарушении ним избирательного законодательства уже подтверждают суды, заявляют в его штабе

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко заявляют о голословности обвинений в адрес их кандидата о якобы нарушении избирательного законодательства, о чем свидетельствуют и судебные решения.

"Решения судов первой инстанции доказывают голословность обвинений политических оппонентов, в том числе команды Юлии Владимировны (кандидат в президенты Украины, лидер партии и фракции Рады "Батькивщина" Ю.Тимошенко – ИФ) в адрес кандидата Петра Порошенко в том, что касается вопросов ведения политической агитации, финансирования из избирательного фонда…", - сказал спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

Он также высказал надежду, что со временем суды подтвердят и голословность обвинений о якобы попытках командой П.Порошенко организовать подкуп избирателей.

В свою очередь, юридический советник избирательного штаба Сергей Алексеев уточнил, что по итогам двух заседаний 6-го Апелляционного административного суда судьи отклонил иски Ю.Тимошенко к П.Порошенко. Он напомнил, что иски касались источников финансирования форума "Открытый диалог" и якобы агитации во время рабочей поездки президента в Харьков.

"Истец считал, что Порошенко во время своего выступления (в Харькове – ИФ) якобы нарушал закон "О выборах президента Украины" и занимался агитацией. Суд очень тщательно разобрал выступление президента… из его уст не прозвучало ни одного призыва голосовать за него или не голосовать за какого-либо другого кандидата, поэтому суд также отказал в этом иске", - сказал юридический советник.

Теги: #бпп #порошенко #суд #выборы
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